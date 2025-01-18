Орбан предупредил страны ЕС о катастрофе из-за одного решения Киева
Орбан: действия Украины грозят Европе новым энергетическим кризисом
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Европе грозит новый энергетический кризис из-за решения Киева о прекращении поставок газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях.
"Украина прекратила поставки газа, в результате чего Европа движется к очередному энергетическому кризису", — написал он.
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Премьер отметил, что вместе с сербским лидером Александром Вучичем намерен уберечь страны от надвигающейся проблемы.
В субботу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал безопасное функционирование "Турецкого потока" общим интересом Венгрии и Сербии.
Премьер и министр иностранных дел Венгрии прибыли в Белград в субботу, чтобы в том числе обсудить энергетическую безопасность и инфраструктурные проекты с президентом Сербии.
Власти Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется в Венгрию российская нефть, и поставок сырья на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в сербском городе Панчево.
В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из этого объема по маршруту из "Турецкого потока" 3,5 миллиарда "кубов" должны были идти через Сербию и миллиард — через Австрию. А в августе 2022-го они заключили еще один договор на дополнительные 5,8 миллиона "кубов" газа ежедневно.
С 1 января этого года, после истечения срока договора о транзите российского газа через Украину, "Газпром" оказался лишен технической и юридической возможности подавать газ по этому маршруту. Единственным источником российского трубопроводного топлива для европейцев останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.