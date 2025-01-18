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Орбан предупредил страны ЕС о катастрофе из-за одного решения Киева - РИА Новости, 18.01.2025
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18:08 18.01.2025 (обновлено: 20:01 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/krizis-1994393325.html
Орбан предупредил страны ЕС о катастрофе из-за одного решения Киева
Орбан предупредил страны ЕС о катастрофе из-за одного решения Киева - РИА Новости, 18.01.2025
Орбан предупредил страны ЕС о катастрофе из-за одного решения Киева
Европе грозит новый энергетический кризис из-за решения Киева о прекращении поставок газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:08:00+03:00
2025-01-18T20:01:00+03:00
венгрия
сербия
европа
александр вучич
виктор орбан
газпром
турецкий поток
петер сийярто
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Европе грозит новый энергетический кризис из-за решения Киева о прекращении поставок газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях."Украина прекратила поставки газа, в результате чего Европа движется к очередному энергетическому кризису", — написал он.Премьер отметил, что вместе с сербским лидером Александром Вучичем намерен уберечь страны от надвигающейся проблемы.В субботу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал безопасное функционирование "Турецкого потока" общим интересом Венгрии и Сербии.Премьер и министр иностранных дел Венгрии прибыли в Белград в субботу, чтобы в том числе обсудить энергетическую безопасность и инфраструктурные проекты с президентом Сербии.Сербия и Венгрия получают природный газ из России по газопроводу, который доставляет топливо через ГТС Болгарии из "Турецкого потока".Власти Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется в Венгрию российская нефть, и поставок сырья на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в сербском городе Панчево.В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из этого объема по маршруту из "Турецкого потока" 3,5 миллиарда "кубов" должны были идти через Сербию и миллиард — через Австрию. А в августе 2022-го они заключили еще один договор на дополнительные 5,8 миллиона "кубов" газа ежедневно.С 1 января этого года, после истечения срока договора о транзите российского газа через Украину, "Газпром" оказался лишен технической и юридической возможности подавать газ по этому маршруту. Единственным источником российского трубопроводного топлива для европейцев останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
https://ria.ru/20250118/baerbock-1994371240.html
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венгрия, сербия, европа, александр вучич, виктор орбан, газпром, турецкий поток, петер сийярто, транзит газа через украину, в мире
Венгрия, Сербия, Европа, Александр Вучич, Виктор Орбан, Газпром, Турецкий поток, Петер Сийярто, транзит газа через Украину, В мире
Орбан предупредил страны ЕС о катастрофе из-за одного решения Киева

Орбан: действия Украины грозят Европе новым энергетическим кризисом

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Европе грозит новый энергетический кризис из-за решения Киева о прекращении поставок газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях.
"Украина прекратила поставки газа, в результате чего Европа движется к очередному энергетическому кризису", — написал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Вчера, 14:46
Премьер отметил, что вместе с сербским лидером Александром Вучичем намерен уберечь страны от надвигающейся проблемы.
В субботу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал безопасное функционирование "Турецкого потока" общим интересом Венгрии и Сербии.
Премьер и министр иностранных дел Венгрии прибыли в Белград в субботу, чтобы в том числе обсудить энергетическую безопасность и инфраструктурные проекты с президентом Сербии.
Сербия и Венгрия получают природный газ из России по газопроводу, который доставляет топливо через ГТС Болгарии из "Турецкого потока".
Власти Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется в Венгрию российская нефть, и поставок сырья на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в сербском городе Панчево.
В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из этого объема по маршруту из "Турецкого потока" 3,5 миллиарда "кубов" должны были идти через Сербию и миллиард — через Австрию. А в августе 2022-го они заключили еще один договор на дополнительные 5,8 миллиона "кубов" газа ежедневно.
С 1 января этого года, после истечения срока договора о транзите российского газа через Украину, "Газпром" оказался лишен технической и юридической возможности подавать газ по этому маршруту. Единственным источником российского трубопроводного топлива для европейцев останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Вчера, 16:21
 
ВенгрияСербияЕвропаАлександр ВучичВиктор ОрбанГазпромТурецкий потокПетер Сийяртотранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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