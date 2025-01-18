https://ria.ru/20250118/kriptovalyuta-1994350703.html

Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"

Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина" - РИА Новости, 18.01.2025

Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social и в соцсети X о выпуске своей шуточной криптовалюты. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:33:00+03:00

2025-01-18T11:33:00+03:00

2025-01-18T12:59:00+03:00

в мире

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илон маск

вивек рамасвами

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social и в соцсети X о выпуске своей шуточной криптовалюты. "Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", — написал он.Сообщение вызвало сомнения у пользователей. Многие посчитали, что аккаунты Трампа взломали. Тем не менее, спустя несколько часов после публикации посты так и не были удалены. Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп заявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250117/tramp-1994160403.html

https://ria.ru/20241209/ssha-1988269495.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами