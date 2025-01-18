https://ria.ru/20250118/kriptovalyuta-1994350703.html
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина" - РИА Новости, 18.01.2025
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social и в соцсети X о выпуске своей шуточной криптовалюты. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:33:00+03:00
2025-01-18T11:33:00+03:00
2025-01-18T12:59:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social и в соцсети X о выпуске своей шуточной криптовалюты. "Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", — написал он.Сообщение вызвало сомнения у пользователей. Многие посчитали, что аккаунты Трампа взломали. Тем не менее, спустя несколько часов после публикации посты так и не были удалены. Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп заявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250117/tramp-1994160403.html
https://ria.ru/20241209/ssha-1988269495.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d216a4bca82c41de3c539c305bdc928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Трамп сообщил о выпуске мемкоина