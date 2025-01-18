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Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина" - РИА Новости, 18.01.2025
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11:33 18.01.2025 (обновлено: 12:59 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kriptovalyuta-1994350703.html
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина" - РИА Новости, 18.01.2025
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social и в соцсети X о выпуске своей шуточной криптовалюты. РИА Новости, 18.01.2025
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технологии
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илон маск
вивек рамасвами
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social и в соцсети X о выпуске своей шуточной криптовалюты. &quot;Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин&quot;, — написал он.Сообщение вызвало сомнения у пользователей. Многие посчитали, что аккаунты Трампа взломали. Тем не менее, спустя несколько часов после публикации посты так и не были удалены. Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп заявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250117/tramp-1994160403.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"

Трамп сообщил о выпуске мемкоина

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social и в соцсети X о выпуске своей шуточной криптовалюты.
«

"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", — написал он.

Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Вчера, 12:04
Сообщение вызвало сомнения у пользователей. Многие посчитали, что аккаунты Трампа взломали.
Тем не менее, спустя несколько часов после публикации посты так и не были удалены.
Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп заявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскВивек Рамасвами
 
 
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