https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994392302.html

Священник призвал не забывать о посте перед праздником Крещения

Священник призвал не забывать о посте перед праздником Крещения - РИА Новости, 18.01.2025

Священник призвал не забывать о посте перед праздником Крещения

Крещенский сочельник – 18 января – день строгого поста, принято ничего не есть по крайней мере до освящения воды в храмах, которое обычно проходит к полудню 18... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:01:00+03:00

2025-01-18T18:01:00+03:00

2025-01-18T18:01:00+03:00

религия

иордан

иисус христос

максим первозванский

русская православная церковь

религиозные праздники

крещение господне

религия

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Крещенский сочельник – 18 января – день строгого поста, принято ничего не есть по крайней мере до освящения воды в храмах, которое обычно проходит к полудню 18 января, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Считается, что совершенный Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. В Церкви также существует традиция освящать в этот день водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Кроме того, есть в этот день есть и народная традиция крещенских "купаний" – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. "Стоит отличать церковное богослужение от народных традиций, а именно только прийти и окунуться в купели. Так, 17 января - заканчиваются святки (святые дни – празднование Рождества Христова, когда нет поста). Крещенский сочельник – 18 января - это уже подготовка к празднику Крещения, день строгого поста. Полагается не есть и не пить по крайней мере до освящения воды, которое в храмах первый раз совершают утром - днем 18 января. Далее – есть можно, но верующие продолжают пост: нельзя мясо, рыбу, молочную продукцию и яйца", - сказал отец Первозванский. Он напомнил, что богослужения 18 и 19 января – "красивые и важные, похожи на службы Рождества Христова и Великой Субботы". "Утром в сочельник совершается литургия, потом великая вечерня, потом совершают освящение воды. Вечером в храмах - всенощное бдение, после которого опять поют "с нами Бог" - как на Рождество. В сам праздник – 19 января утром – литургия и тоже освящение воды", - заключил собеседник агентства. Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.

https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html

https://ria.ru/20250118/sochelnik-1845191732.html

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994227731.html

иордан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иордан, иисус христос, максим первозванский, русская православная церковь, религиозные праздники, крещение господне, религия