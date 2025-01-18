https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994365590.html

В храме Христа Спасителя в Крещенский сочельник освятили воду

В храме Христа Спасителя в Крещенский сочельник освятили воду - РИА Новости, 18.01.2025

В храме Христа Спасителя в Крещенский сочельник освятили воду

Митрополит Звенигородский Арсений совершил чин освящения воды в нижней (Преображенской) церкви храма Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:57:00+03:00

2025-01-18T13:57:00+03:00

2025-01-18T15:37:00+03:00

религия

иисус христос

максим первозванский

русская православная церковь

религиозные праздники

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Митрополит Звенигородский Арсений совершил чин освящения воды в нижней (Преображенской) церкви храма Христа Спасителя в Москве. Это состоялось сразу после литургии, которую совершил в том же храме патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о Крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг начинается накануне, поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в Крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях, к ней относятся как к святыне — пьют натощак и с молитвой. Как ранее рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, Крещенский сочельник — день строгого поста. Принято ничего не есть по крайней мере до освящения воды, которое обычно совершается к полудню, затем пост продолжается — нельзя мясо, рыбу, молочную продукцию и яйца. По словам собеседника агентства, богослужения 18 и 19 января — "красивые и важные, похожи на службы Рождества Христова и Великой субботы". Обычно утром в сочельник в храмах служат литургию, великую вечерню и освящают воду, вечером — всенощное бдение, а в сам праздник — 19 января утром — литургия и опять освящение воды. Кроме того, в церкви существует традиция освящать в этот день водоемы. По словам Первозванского, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Есть и народная традиция крещенских купаний, то есть троекратного погружения в иордань — вырубленную в виде креста прорубь. Считается, что совершенный Иоанном Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в церкви сейчас. Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя и для подготовки этому призывал людей покаяться. После исповедования грехов он троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", — говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершить это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" — пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника — Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994227731.html

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иисус христос, максим первозванский, русская православная церковь, религиозные праздники, крещение господне