https://ria.ru/20250118/korruptsiya-1994328211.html

В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции

В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции - РИА Новости, 18.01.2025

В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции

Подмосковная чиновница задержана по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:26:00+03:00

2025-01-18T05:26:00+03:00

2025-01-18T05:26:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

руза

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подмосковная чиновница задержана по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, в подмосковной Рузе задержана сотрудница администрации городского округа. Она подозревается в преступлении коррупционной направленности ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html

московская область (подмосковье)

руза

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), руза