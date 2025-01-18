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В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции - РИА Новости, 18.01.2025
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05:26 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/korruptsiya-1994328211.html
В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции
В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции - РИА Новости, 18.01.2025
В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции
Подмосковная чиновница задержана по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:26:00+03:00
2025-01-18T05:26:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
руза
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подмосковная чиновница задержана по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, в подмосковной Рузе задержана сотрудница администрации городского округа. Она подозревается в преступлении коррупционной направленности ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html
московская область (подмосковье)
руза
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Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), руза
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Руза
В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции

В Рузе полиция задержала чиновницу по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подмосковная чиновница задержана по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в подмосковной Рузе задержана сотрудница администрации городского округа. Она подозревается в преступлении коррупционной направленности ", - сказал собеседник агентства.
Игорь Воротников - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Руза
 
 
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