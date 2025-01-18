https://ria.ru/20250118/kndr-1994351122.html

Экс-советник Трампа допустил возможность визита Ким Чен Ына в США

Экс-советник Трампа допустил возможность визита Ким Чен Ына в США - РИА Новости, 18.01.2025

Экс-советник Трампа допустил возможность визита Ким Чен Ына в США

Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок, в интервью японскому телеканалу NHK допустил... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:38:00+03:00

2025-01-18T11:38:00+03:00

2025-01-18T11:39:00+03:00

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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок, в интервью японскому телеканалу NHK допустил высокую вероятность того, что в свой второй срок Трамп или пригласит лидера КНДР в США, или же сам посетит Пхеньян. "Трамп уже стал первым американским президентом, который встретился с лидером Северной Кореи, и единственные оставшиеся заголовки — это пригласит ли он генерального секретаря Ким Чен Ына в Белый дом или сам посетит Пхеньян. Я считаю, что во втором сроке Трампа либо одно, либо оба эти события имеют высокую вероятность", - подчеркнул он. Вместе с этим Болтон уточнил, что вопрос достижения ядерного соглашения остается открытым. "В свой первый срок Трамп не согласился с тем, чего хотел Ким Чен Ын, и, как мне кажется, это было ради США и союзников — Японии и Южной Кореи. Неизвестно, удастся ли договориться о чем-то во время второго срока. Однако это вызывает у меня беспокойство. На фоне растущей угрозы со стороны Китая, увеличивается и угроза со стороны Северной Кореи. Северная Корея поддерживает Россию, находящуюся в состоянии конфликта с Украиной", - считает бывший советник Трампа. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985890173.html

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в мире, сша, пхеньян, япония, дональд трамп, джон болтон, ким чен ын