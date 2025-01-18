В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России
Сенатор Климов заметил изменения в отношении Запада к РФ
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отношение западных стран к России начало постепенно меняться, заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Ленте.ру".
"Это не происходит массово, но встречается все чаще. <...> Становится очевидно, что Россия побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом, гуманитарном планах", — сказал он.
"Это не происходит массово, но встречается все чаще. <...> Становится очевидно, что Россия побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом, гуманитарном планах", — сказал он.
Сенатор добавил, что некоторые европейские политики, исходя из рациональных соображений, вспоминают о выгодах сотрудничества с Москвой. По его мнению, в Европарламенте заметно сокращается поддержка антироссийских проектов.
Накануне, глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".
Накануне, глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".