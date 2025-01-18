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В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России - РИА Новости, 18.01.2025
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11:16 18.01.2025 (обновлено: 11:36 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/klimov-1994348659.html
В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России
В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России - РИА Новости, 18.01.2025
В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России
Отношение западных стран к России начало постепенно меняться, заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Ленте.ру". "Это не происходит массово, но встречается... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:16:00+03:00
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россия
андрей климов
европарламент
в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отношение западных стран к России начало постепенно меняться, заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Ленте.ру". "Это не происходит массово, но встречается все чаще. &lt;...&gt; Становится очевидно, что Россия побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом, гуманитарном планах", — сказал он. Сенатор добавил, что некоторые европейские политики, исходя из рациональных соображений, вспоминают о выгодах сотрудничества с Москвой. По его мнению, в Европарламенте заметно сокращается поддержка антироссийских проектов. Накануне, глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".
https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html
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россия, андрей климов, европарламент, в мире
Россия, Андрей Климов, Европарламент, В мире
В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России

Сенатор Климов заметил изменения в отношении Запада к РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отношение западных стран к России начало постепенно меняться, заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Ленте.ру".

"Это не происходит массово, но встречается все чаще. <...> Становится очевидно, что Россия побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом, гуманитарном планах", — сказал он.
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Сенатор добавил, что некоторые европейские политики, исходя из рациональных соображений, вспоминают о выгодах сотрудничества с Москвой. По его мнению, в Европарламенте заметно сокращается поддержка антироссийских проектов.

Накануне, глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".
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