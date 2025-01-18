https://ria.ru/20250118/klimov-1994348659.html

В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России

В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России - РИА Новости, 18.01.2025

В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России

Отношение западных стран к России начало постепенно меняться, заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Ленте.ру". "Это не происходит массово, но встречается... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:16:00+03:00

2025-01-18T11:16:00+03:00

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россия

андрей климов

европарламент

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отношение западных стран к России начало постепенно меняться, заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Ленте.ру". "Это не происходит массово, но встречается все чаще. <...> Становится очевидно, что Россия побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом, гуманитарном планах", — сказал он. Сенатор добавил, что некоторые европейские политики, исходя из рациональных соображений, вспоминают о выгодах сотрудничества с Москвой. По его мнению, в Европарламенте заметно сокращается поддержка антироссийских проектов. Накануне, глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".

https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994334929.html

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россия, андрей климов, европарламент, в мире