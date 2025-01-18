https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html

У брата обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова есть судимость

У брата обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова есть судимость - РИА Новости, 18.01.2025

У брата обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова есть судимость

Сулейман Точиев, родной брат Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:16:00+03:00

2025-01-18T11:16:00+03:00

2025-01-18T11:52:00+03:00

происшествия

взрыв на рязанском проспекте в москве

москва

московская область (подмосковье)

томск

игорь кириллов

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сулейман Точиев, родной брат Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, судим за разбой, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Басманный суд столицы ранее арестовал Батухана Точиева и Рамазана Падиева. По данным следствия, оба, действуя по указанию неустановленного куратора, через интернет арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье. Деньги для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в хостел, производил оплату и осуществлял видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от комнаты, в последующем также оплачивал продление аренды.Как указано в судебных материалах, брат обвиняемого в теракте Сулейман Точиев в 2019 году был приговорен одним из судов Москвы к 2 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.Суд установил, что Точиев в ходе ссоры, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений", нанес потерпевшему удар "предметом, похожим на нож", из-за чего последний получил "проникающее в брюшную полость ранение правой половины грудной клетки с повреждением 6-го сегмента печени и кровоизлиянием в брюшную полость".Точиев полностью признал вину, извинился перед потерпевшим, добровольно возместил ему материальный ущерб и загладил причиненный моральный вред, согласился на рассмотрение дела в особом порядке, что позволило ему рассчитывать на более мягкое наказание.В августе 2020 года Точиев освободился, а спустя два года, по данным следствия, он и другие участники организованной группы в окрестностях Томска похитили у двух граждан 3,7 миллиона рублей и мобильные телефоны, а после угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Суд в Томске приговорил мужчину к 9 годам колонии строго режима за разбой организованной группой в особо крупном размере и угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору. Точиев снова заключил досудебное соглашение и признал вину.Приговор был обжалован как подсудимым, так и прокуратурой ввиду его несправедливости, а также "в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушением уголовно-процессуального закона". Тот согласился с доводами и отменил решение, направив дело на новое рассмотрение. Один из районных судов Томска в декабря 2024 года вынес новый приговор – 8 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. В настоящее время решение ещё не вступило в законную силу, Точиев находится под стражей.РИА Новости получило подтверждение, что речь идет именно о брате Сулеймана Точиева. Его бывшая жена также подтвердила агентству, что он "находится в местах лишения свободы".

https://ria.ru/20250116/sud-1994023528.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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московская область (подмосковье)

томск

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Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве, москва, московская область (подмосковье), томск, игорь кириллов