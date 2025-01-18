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"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей - РИА Новости, 18.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:37 18.01.2025 (обновлено: 15:05 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kinosbory-1994369020.html
"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей
"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей - РИА Новости, 18.01.2025
"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей
Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за 18 дней в российском прокате заработал уже более 3 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:37:00+03:00
2025-01-18T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за 18 дней в российском прокате заработал уже более 3 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Игоря Волошина вышла в широкий прокат в России 1 января. Уже к 3 января фильм заработал первый миллиард рублей и стал первым отечественным релизом, достигшим такого показателя в 2025 году."Общие сборы - 3 010 590 684 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Сумма сборов включает предпродажи в размере более 320 миллионов рублей. Киносборы в день премьеры составили почти 400 миллионов рублей. Кинокартина стала первой частью большой франшизы. Второй фильм получит подзаголовок "Злая ведьма" и выйдет 1 января 2027 года. Третья часть "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой" запланирована на 2028 год, а четвертая - "Урфин Джюс" - на 2029 год.
https://ria.ru/20241227/film-1991635900.html
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россия, игорь волошин, фонд кино, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Россия, Игорь Волошин, Фонд кино, Кино и сериалы, Новости культуры
"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей

"Волшебник Изумрудного города" за 18 дней заработал более трех миллиардов рублей

© Централ Партнершип (2024)Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
Кадр из фильма Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Централ Партнершип (2024)
Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за 18 дней в российском прокате заработал уже более 3 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Игоря Волошина вышла в широкий прокат в России 1 января. Уже к 3 января фильм заработал первый миллиард рублей и стал первым отечественным релизом, достигшим такого показателя в 2025 году.
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"Общие сборы - 3 010 590 684 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Сумма сборов включает предпродажи в размере более 320 миллионов рублей. Киносборы в день премьеры составили почти 400 миллионов рублей.
Кинокартина стала первой частью большой франшизы. Второй фильм получит подзаголовок "Злая ведьма" и выйдет 1 января 2027 года. Третья часть "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой" запланирована на 2028 год, а четвертая - "Урфин Джюс" - на 2029 год.
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