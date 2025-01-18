https://ria.ru/20250118/kinosbory-1994369020.html

"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей

"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей - РИА Новости, 18.01.2025

"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей

Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за 18 дней в российском прокате заработал уже более 3 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:37:00+03:00

2025-01-18T14:37:00+03:00

2025-01-18T15:05:00+03:00

культура

россия

игорь волошин

фонд кино

кино и сериалы

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991644994_221:0:1650:804_1920x0_80_0_0_a19732d59050df5da09d7e1aaccc92cf.png

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за 18 дней в российском прокате заработал уже более 3 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Игоря Волошина вышла в широкий прокат в России 1 января. Уже к 3 января фильм заработал первый миллиард рублей и стал первым отечественным релизом, достигшим такого показателя в 2025 году."Общие сборы - 3 010 590 684 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Сумма сборов включает предпродажи в размере более 320 миллионов рублей. Киносборы в день премьеры составили почти 400 миллионов рублей. Кинокартина стала первой частью большой франшизы. Второй фильм получит подзаголовок "Злая ведьма" и выйдет 1 января 2027 года. Третья часть "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой" запланирована на 2028 год, а четвертая - "Урфин Джюс" - на 2029 год.

https://ria.ru/20241227/film-1991635900.html

https://ria.ru/20241102/kino-1981463542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь волошин, фонд кино, кино и сериалы, новости культуры