"Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате три миллиарда рублей
"Волшебник Изумрудного города" за 18 дней заработал более трех миллиардов рублей
© Централ Партнершип (2024)Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
© Централ Партнершип (2024)
Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за 18 дней в российском прокате заработал уже более 3 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Игоря Волошина вышла в широкий прокат в России 1 января. Уже к 3 января фильм заработал первый миллиард рублей и стал первым отечественным релизом, достигшим такого показателя в 2025 году.
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"Общие сборы - 3 010 590 684 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Сумма сборов включает предпродажи в размере более 320 миллионов рублей. Киносборы в день премьеры составили почти 400 миллионов рублей.
Кинокартина стала первой частью большой франшизы. Второй фильм получит подзаголовок "Злая ведьма" и выйдет 1 января 2027 года. Третья часть "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой" запланирована на 2028 год, а четвертая - "Урфин Джюс" - на 2029 год.
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