https://ria.ru/20250118/kiev-1994339221.html

В Киеве частично разрушено административное здание

В Киеве частично разрушено административное здание - РИА Новости, 18.01.2025

В Киеве частично разрушено административное здание

Частичное разрушение административного здания зафиксировано в Киеве, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:44:00+03:00

2025-01-18T09:44:00+03:00

2025-01-18T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

украина

виталий кличко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994336297_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_2f72df8e6f2e221e5ea488fe62f1c98a.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Частичное разрушение административного здания зафиксировано в Киеве, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Часом ранее украинский телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Позже он заявил о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе столицы. Украинское издание "Общественное. Киев" сообщало о приостановке подачи воды в некоторых районах столицы. "Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод", — говорится в сообщении ГСЧС. Ведомство не уточнило, о каком именно здании идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250118/kiev-1994332769.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины