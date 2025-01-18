В Киеве частично разрушено административное здание
ГСЧС: в Киеве разрушено административное здание и поврежден водопровод
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники пожарной службы Украины на месте взрыва в Киеве. 18 января 2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники пожарной службы Украины на месте взрыва в Киеве. 18 января 2025
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Частичное разрушение административного здания зафиксировано в Киеве, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Часом ранее украинский телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Позже он заявил о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе столицы. Украинское издание "Общественное. Киев" сообщало о приостановке подачи воды в некоторых районах столицы.
"Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод", — говорится в сообщении ГСЧС.
Ведомство не уточнило, о каком именно здании идет речь.
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