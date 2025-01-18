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В Киеве частично разрушено административное здание - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 18.01.2025 (обновлено: 16:13 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kiev-1994339221.html
В Киеве частично разрушено административное здание
В Киеве частично разрушено административное здание - РИА Новости, 18.01.2025
В Киеве частично разрушено административное здание
Частичное разрушение административного здания зафиксировано в Киеве, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:44:00+03:00
2025-01-18T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Частичное разрушение административного здания зафиксировано в Киеве, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Часом ранее украинский телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Позже он заявил о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе столицы. Украинское издание "Общественное. Киев" сообщало о приостановке подачи воды в некоторых районах столицы. "Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод", — говорится в сообщении ГСЧС. Ведомство не уточнило, о каком именно здании идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250118/kiev-1994332769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
В Киеве частично разрушено административное здание

ГСЧС: в Киеве разрушено административное здание и поврежден водопровод

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники пожарной службы Украины на месте взрыва в Киеве. 18 января 2025
Сотрудники пожарной службы Украины на месте взрыва в Киеве. 18 января 2025 - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники пожарной службы Украины на месте взрыва в Киеве. 18 января 2025
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Частичное разрушение административного здания зафиксировано в Киеве, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Часом ранее украинский телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Позже он заявил о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе столицы. Украинское издание "Общественное. Киев" сообщало о приостановке подачи воды в некоторых районах столицы.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве поврежден после взрывов
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"Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод", — говорится в сообщении ГСЧС.
Ведомство не уточнило, о каком именно здании идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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