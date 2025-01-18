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Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве поврежден после взрывов - РИА Новости, 18.01.2025
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07:56 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/kiev-1994332769.html
Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве поврежден после взрывов
Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве поврежден после взрывов - РИА Новости, 18.01.2025
Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве поврежден после взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что вход на станцию метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе поврежден после взрывов, ее закрыли - поезда следуют без... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:56:00+03:00
2025-01-18T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что вход на станцию метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе поврежден после взрывов, ее закрыли - поезда следуют без остановки на станции. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Украинское издание "Общественное. Киев" сообщало о приостановке подачи воды в нескольких районах столицы. "Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сирена воздушной тревоги, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250118/vzryvy-1994331861.html
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киев, россия, киевская область, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве поврежден после взрывов

В Киеве сообщили о повреждении входа на станцию метро Лукьяновская после взрывов

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что вход на станцию метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе поврежден после взрывов, ее закрыли - поезда следуют без остановки на станции.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Украинское издание "Общественное. Киев" сообщало о приостановке подачи воды в нескольких районах столицы.
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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
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"Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сирена воздушной тревоги, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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