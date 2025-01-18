Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве поврежден после взрывов
В Киеве сообщили о повреждении входа на станцию метро Лукьяновская после взрывов
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что вход на станцию метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе поврежден после взрывов, ее закрыли - поезда следуют без остановки на станции.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Украинское издание "Общественное. Киев" сообщало о приостановке подачи воды в нескольких районах столицы.
"Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сирена воздушной тревоги, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.