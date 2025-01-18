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Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках - РИА Новости, 18.01.2025
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19:03 18.01.2025 (обновлено: 23:14 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/khinshteyn-1994397067.html
Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках
Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках - РИА Новости, 18.01.2025
Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями приграничья заявил, что направил материалы по некоторым работающим в регионе... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:03:00+03:00
2025-01-18T23:14:00+03:00
россия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 18 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями приграничья заявил, что направил материалы по некоторым работающим в регионе чиновникам в правоохранительные органы, видео опубликовало интернет-издание "Секунда".На встрече с врио главы региона люди интересовались темами выдачи сертификатов, а также выплат из-за потери жилья. Хинштейн во время разговора подчеркнул, что доверяет не всем местным чиновникам, его слова привел в своем Telegram-канале социальный технолог, военный волонтер и бывший советник экс-губернатора Курской области Роман Алехин."По некоторым (чиновникам. — Прим. ред.) из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные в том числе схемы, должны ответить", — отметил врио губернатора.Ранее Минобороны России предоставило первый список из 158 населенных пунктов, в которые могут отправиться комиссии. По данным муниципалитетов, как минимум в 16 из них (в четырех районах Курской области) есть дома, получившие разрушения или повреждения из-за действий ВСУ.
https://ria.ru/20250113/khinshteyn-1993483885.html
https://ria.ru/20250105/khinshteyn-1992591431.html
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россия, курская область, александр хинштейн
Россия, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках

Хинштейн заявил о недоверии к ряду чиновников, работающих в Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 18 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями приграничья заявил, что направил материалы по некоторым работающим в регионе чиновникам в правоохранительные органы, видео опубликовало интернет-издание "Секунда".
На встрече с врио главы региона люди интересовались темами выдачи сертификатов, а также выплат из-за потери жилья. Хинштейн во время разговора подчеркнул, что доверяет не всем местным чиновникам, его слова привел в своем Telegram-канале социальный технолог, военный волонтер и бывший советник экс-губернатора Курской области Роман Алехин.
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"По некоторым (чиновникам. — Прим. ред.) из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные в том числе схемы, должны ответить", — отметил врио губернатора.
Ранее Минобороны России предоставило первый список из 158 населенных пунктов, в которые могут отправиться комиссии. По данным муниципалитетов, как минимум в 16 из них (в четырех районах Курской области) есть дома, получившие разрушения или повреждения из-за действий ВСУ.
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