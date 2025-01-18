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В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке - РИА Новости, 18.01.2025
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23:10 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/kater-1994414937.html
В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке
В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке - РИА Новости, 18.01.2025
В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке
Транспортные полицейские опровергли информацию о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке, сообщается в Telegram-канале управления на транспорте... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T23:10:00+03:00
2025-01-18T23:10:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Транспортные полицейские опровергли информацию о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке, сообщается в Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. В Telegram-каналах SHOT и Mash распространялась информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке на северо-западе столицы. "В сети Интернет распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано, заключили в ведомстве.
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россия, москва, москва-река, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Москва, Москва-река, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке

МВД опровергло сведения о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Транспортные полицейские опровергли информацию о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке, сообщается в Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
В Telegram-каналах SHOT и Mash распространялась информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке на северо-западе столицы.
"В сети Интернет распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано, заключили в ведомстве.
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РоссияМоскваМосква-рекаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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