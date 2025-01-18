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В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке
В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке - РИА Новости, 18.01.2025
В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке
Транспортные полицейские опровергли информацию о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке, сообщается в Telegram-канале управления на транспорте... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T23:10:00+03:00
2025-01-18T23:10:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Транспортные полицейские опровергли информацию о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке, сообщается в Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. В Telegram-каналах SHOT и Mash распространялась информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке на северо-западе столицы. "В сети Интернет распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано, заключили в ведомстве.
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россия, москва, москва-река, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Москва, Москва-река, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке
МВД опровергло сведения о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке