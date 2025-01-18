https://ria.ru/20250118/kater-1994414937.html

В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке

В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке - РИА Новости, 18.01.2025

В МВД опровергли информацию об аварии на полицейском катере в Москве-реке

Транспортные полицейские опровергли информацию о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке, сообщается в Telegram-канале управления на транспорте... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T23:10:00+03:00

2025-01-18T23:10:00+03:00

2025-01-18T23:10:00+03:00

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москва-река

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Транспортные полицейские опровергли информацию о якобы перевернувшемся полицейском катере в Москве-реке, сообщается в Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. В Telegram-каналах SHOT и Mash распространялась информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке на северо-западе столицы. "В сети Интернет распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано, заключили в ведомстве.

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россия, москва, москва-река, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество