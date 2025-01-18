https://ria.ru/20250118/katastrofa-1994325032.html

"Обернется катастрофой": Трампу послали тревожный сигнал по Украине

"Обернется катастрофой": Трампу послали тревожный сигнал по Украине - РИА Новости, 18.01.2025

"Обернется катастрофой": Трампу послали тревожный сигнал по Украине

Если избранный президент США Дональд Трамп не сможет заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T03:25:00+03:00

2025-01-18T03:25:00+03:00

2025-01-18T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Если избранный президент США Дональд Трамп не сможет заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации в глазах мирового сообщества. Об этом рассказал профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа, потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну", — объяснил он.Эксперт также выразил полную уверенность в том, что, несмотря на все спекуляции вокруг завершения украинского конфликта, у будущего главы Белого дома есть только два варианта развития событий: выполнить все требования России и заключить мирное соглашение или продолжить войну, которую США и Запад проиграют вместе с Киевом.Более того, считает профессор, у самой Украины не останется иного выбора, кроме как согласиться на требования Москвы даже несмотря на "политические трудности", сопряженные с этим."Я думаю, они обязаны согласиться на большинство условий (Владимира Путина. — Прим. ред.). У них нет другого выбора —они проигрывают на поле боя", — резюмировал Миршаймер.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20250118/uslovie-1994319841.html

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

https://ria.ru/20250117/pushkov-1994112860.html

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, джон миршаймер