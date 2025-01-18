"Обернется катастрофой": Трампу послали тревожный сигнал по Украине
Миршаймер: заморозка конфликта на Украине обернется для Трампа катастрофой
© Фото : The White HouseОфициальный портрет избранного президента Дональда Трампа
© Фото : The White House
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Если избранный президент США Дональд Трамп не сможет заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации в глазах мирового сообщества. Об этом рассказал профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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"Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа, потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну", — объяснил он.
Эксперт также выразил полную уверенность в том, что, несмотря на все спекуляции вокруг завершения украинского конфликта, у будущего главы Белого дома есть только два варианта развития событий: выполнить все требования России и заключить мирное соглашение или продолжить войну, которую США и Запад проиграют вместе с Киевом.
"Я думаю, они обязаны согласиться на большинство условий (Владимира Путина. — Прим. ред.). У них нет другого выбора —они проигрывают на поле боя", — резюмировал Миршаймер.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.