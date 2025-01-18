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Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025
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21:48 18.01.2025 (обновлено: 22:33 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/izrail-1994411308.html
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа в случае провала переговоров с... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:48:00+03:00
2025-01-18T22:33:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа в случае провала переговоров с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки."И президент (избранный лидер США Дональд - ред.) Трамп, и президент (действующий глава США Джо - ред.) Байден полностью поддержали право Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными… Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью", - заявил Нетаньяху.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС

Нетаньяху пригрозил боями в Газе при неудачном 2-м этапе переговоров с ХАМАС

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа в случае провала переговоров с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки.
"И президент (избранный лидер США Дональд - ред.) Трамп, и президент (действующий глава США Джо - ред.) Байден полностью поддержали право Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными… Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью", - заявил Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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