https://ria.ru/20250118/izrail-1994411308.html

Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС

Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025

Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа в случае провала переговоров с... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T21:48:00+03:00

2025-01-18T21:48:00+03:00

2025-01-18T22:33:00+03:00

в мире

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хамас

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа в случае провала переговоров с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки."И президент (избранный лидер США Дональд - ред.) Трамп, и президент (действующий глава США Джо - ред.) Байден полностью поддержали право Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными… Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью", - заявил Нетаньяху.

https://ria.ru/20250118/izrail-1994410706.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас