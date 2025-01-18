https://ria.ru/20250118/izrail-1994411308.html
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа в случае провала переговоров с... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:48:00+03:00
2025-01-18T21:48:00+03:00
2025-01-18T22:33:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961877954_0:734:2336:2048_1920x0_80_0_0_98a5a91a0261c8739f459806d52f6cf5.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа в случае провала переговоров с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки."И президент (избранный лидер США Дональд - ред.) Трамп, и президент (действующий глава США Джо - ред.) Байден полностью поддержали право Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными… Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью", - заявил Нетаньяху.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994410706.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961877954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f365d6c5a2bb6c519ca20d7908742a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС
Нетаньяху пригрозил боями в Газе при неудачном 2-м этапе переговоров с ХАМАС