https://ria.ru/20250118/izrail-1994410706.html

Большинство заложников, которых освободит ХАМАС, живы, заявил Нетаньяху

Большинство заложников, которых освободит ХАМАС, живы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 18.01.2025

Большинство заложников, которых освободит ХАМАС, живы, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении к нации заявил, что большинство израильских заложников, которых должно освободить палестинское РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T21:36:00+03:00

2025-01-18T21:36:00+03:00

2025-01-18T22:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении к нации заявил, что большинство израильских заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС, живы."В рамках соглашения, которое было принято, мы вернем домой 33 заложника, большинство из которых живы", - заявил израильский премьер.Нетаньяху также подчеркнул, что в ходе переговоров Израиль смог добиться увеличения количества заложников, которых ХАМАС должно освободить на первом этапе сделки. Премьер уточнил, что по условиям соглашения палестинское движение обязалось обменять практически в два раза больше живых заложников по сравнению с предложением, которое выдвигало ХАМАС в мае.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас