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Хуситы заявили об ударах на юге Израиля
Хуситы заявили об ударах на юге Израиля - РИА Новости, 18.01.2025
Хуситы заявили об ударах на юге Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что обстреляло ракетами две цели в Эйлате на юге Израиля после... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:14:00+03:00
2025-01-18T21:14:00+03:00
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ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что обстреляло ракетами две цели в Эйлате на юге Израиля после заявления об обстреле израильского министерства обороны в Тель-Авиве."Мы провели две военные операции против двух жизненно важных объектов израильского врага в районе Умм ар-Рашраш (Эйлате - ред.) на юге Палестины. Обе операции были проведены с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", а также крылатой ракеты, они успешно достигли своих целей", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Мы подтверждаем нашу поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и координацию с ним для соответствующих военных действий в случае любых нарушений со стороны противника", - отмечается в сообщении вооруженных сил хуситов.
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в мире, израиль, ансар алла, йемен
В мире, Израиль, Ансар Алла, Йемен
Хуситы заявили об ударах на юге Израиля
Хуситы заявили о ракетных ударах по двум целям в Элайте на юге Израиля