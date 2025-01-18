https://ria.ru/20250118/izrail-1994409292.html

Хуситы заявили об ударах на юге Израиля

Хуситы заявили об ударах на юге Израиля - РИА Новости, 18.01.2025

Хуситы заявили об ударах на юге Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что обстреляло ракетами две цели в Эйлате на юге Израиля после... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T21:14:00+03:00

2025-01-18T21:14:00+03:00

2025-01-18T21:29:00+03:00

в мире

израиль

ансар алла

йемен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101597/21/1015972194_0:183:2398:1531_1920x0_80_0_0_fb440eb4e90c813a1e8620b1af266844.jpg

ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что обстреляло ракетами две цели в Эйлате на юге Израиля после заявления об обстреле израильского министерства обороны в Тель-Авиве."Мы провели две военные операции против двух жизненно важных объектов израильского врага в районе Умм ар-Рашраш (Эйлате - ред.) на юге Палестины. Обе операции были проведены с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", а также крылатой ракеты, они успешно достигли своих целей", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Мы подтверждаем нашу поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и координацию с ним для соответствующих военных действий в случае любых нарушений со стороны противника", - отмечается в сообщении вооруженных сил хуситов.

https://ria.ru/20250118/izrail-1994382317.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ансар алла, йемен