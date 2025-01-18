https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения - РИА Новости, 18.01.2025

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения

Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:16:00+03:00

2025-01-18T20:16:00+03:00

2025-01-18T20:38:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье, это является нарушением соглашения, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Мы не будем продвигаться в рамках соглашения, пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было договорено. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС", - заявил Гендельман. Советник канцелярии уточнил, что по условиям сделки имена заложников должны сообщаться не позднее 16.00 (17.00 мск) за день до освобождения."Имен заложниц, которых должны освободить завтра, до сих пор нет", - подчеркнул Гендельман. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250118/sdelka-1994329686.html

https://ria.ru/20250118/nebenzya-1994316312.html

https://ria.ru/20250117/izrail-1994164671.html

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