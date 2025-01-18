https://ria.ru/20250118/izrail-1994382317.html
Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Израиля
Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Израиля - РИА Новости, 18.01.2025
Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в эфире телеканала "Аль-Масира" о новой атаке на Министерство... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:16:00+03:00
2025-01-18T16:16:00+03:00
2025-01-18T17:14:00+03:00
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ДОХА, 18 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в эфире телеканала "Аль-Масира" о новой атаке на Министерство обороны Израиля в преддверии вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа."Мы провели качественную военную операцию, нанеся ракетный удар по так называемому вражескому Министерству обороны в оккупированном Яффо. Ракета "Зульфикар" достигла цели с высокой точностью, и системы-перехватчики не смогли ей противостоять", — сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.По его словам, хуситы координируют свои действия с палестинским сопротивлением, чтобы "принять соответствующие военные меры" в случае любого нарушения договоренностей о прекращении огня.Соглашение должно вступить в силу 19 января в 8:30 мск.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250117/avianosets-1994238058.html
https://ria.ru/20250110/khusity-1993160374.html
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в мире, йемен, ансар алла, минобороны израиля, тель-авив
В мире, Йемен, Ансар Алла, Минобороны Израиля, Тель-Авив
Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Израиля
Хуситы заявили о ракетной атаке на здание минобороны Израиля