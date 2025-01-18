https://ria.ru/20250118/izrail-1994350562.html
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 18.01.2025
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:31:00+03:00
2025-01-18T11:31:00+03:00
2025-01-18T11:32:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с ракетным обстрелом из Йемена.
https://ria.ru/20250118/gaza-1994345819.html
израиль
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fd221a52fd0444e9ddec28e8309de89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
В десятках городов центра Израиля, включая Тель-Авив, звучит воздушная тревога