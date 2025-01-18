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В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 18.01.2025
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11:31 18.01.2025 (обновлено: 11:32 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/izrail-1994350562.html
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 18.01.2025
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:31:00+03:00
2025-01-18T11:32:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с ракетным обстрелом из Йемена.
https://ria.ru/20250118/gaza-1994345819.html
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в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога

В десятках городов центра Израиля, включая Тель-Авив, звучит воздушная тревога

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.
Армия обороны Израиля сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с ракетным обстрелом из Йемена.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени
10:40
 
В миреИзраильЙеменОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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