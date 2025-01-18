https://ria.ru/20250118/izrail-1994350562.html

В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога

В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 18.01.2025

В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:31:00+03:00

2025-01-18T11:31:00+03:00

2025-01-18T11:32:00+03:00

в мире

израиль

йемен

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с ракетным обстрелом из Йемена.

https://ria.ru/20250118/gaza-1994345819.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024