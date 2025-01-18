Израиль подтвердил, что реализация перемирия в Газе начнется 19 января
Нетаньяху: реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство Израиля подтвердило, что реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января.
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"Правительство утвердило план возвращения похищенных. Реализация плана по освобождению похищенных начнется в воскресенье, 19 января 2025 года", — говорится в сообщении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.