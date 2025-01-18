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Израиль подтвердил, что реализация перемирия в Газе начнется 19 января - РИА Новости, 18.01.2025
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02:30 18.01.2025 (обновлено: 02:44 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/izrail-1994323262.html
Израиль подтвердил, что реализация перемирия в Газе начнется 19 января
Израиль подтвердил, что реализация перемирия в Газе начнется 19 января - РИА Новости, 18.01.2025
Израиль подтвердил, что реализация перемирия в Газе начнется 19 января
Правительство Израиля подтвердило, что реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:30:00+03:00
2025-01-18T02:44:00+03:00
в мире
израиль
катар
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство Израиля подтвердило, что реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января."Правительство утвердило план возвращения похищенных. Реализация плана по освобождению похищенных начнется в воскресенье, 19 января 2025 года", — говорится в сообщении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль подтвердил, что реализация перемирия в Газе начнется 19 января

Нетаньяху: реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство Израиля подтвердило, что реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января.
«
"Правительство утвердило план возвращения похищенных. Реализация плана по освобождению похищенных начнется в воскресенье, 19 января 2025 года", — говорится в сообщении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
Вчера, 16:07
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
15 января, 21:57
 
В миреИзраильКатарЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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