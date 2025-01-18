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На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025
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Туризм
 
17:16 18.01.2025 (обновлено: 17:23 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/ispaniya-1994388822.html
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие
Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:16:00+03:00
2025-01-18T17:23:00+03:00
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МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais. По информации издания, "в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них - серьезные". На данный момент никто не погиб, хотя в настоящее время ведутся спасательные работы. Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом. Все больницы в этом районе приведены в состояние боевой готовности. На территории задействованы пять вертолетов, а также несколько пожарных машин и машин скорой помощи.
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в мире, испания, новости - туризм
Туризм, В мире, Испания, Новости - Туризм
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие

Pais: десятки людей пострадали при падении подъемника на испанском курорте Астун

© Фото : соцсетиНа месте падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании
На месте падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : соцсети
На месте падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании
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МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais.
По информации издания, "в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них - серьезные". На данный момент никто не погиб, хотя в настоящее время ведутся спасательные работы.
Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.
Все больницы в этом районе приведены в состояние боевой готовности. На территории задействованы пять вертолетов, а также несколько пожарных машин и машин скорой помощи.
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