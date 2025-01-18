https://ria.ru/20250118/ispaniya-1994388822.html
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие
Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:16:00+03:00
2025-01-18T17:16:00+03:00
2025-01-18T17:23:00+03:00
туризм
в мире
испания
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994389053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43c15cf385a6267ae943d8fcd7f87c7e.jpg
МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais. По информации издания, "в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них - серьезные". На данный момент никто не погиб, хотя в настоящее время ведутся спасательные работы. Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом. Все больницы в этом районе приведены в состояние боевой готовности. На территории задействованы пять вертолетов, а также несколько пожарных машин и машин скорой помощи.
https://ria.ru/20240109/sorvalas-1920379279.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994389053_214:0:1654:1080_1920x0_80_0_0_c8f952f4c04c98f27ed4fdc7216d0062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, новости - туризм
Туризм, В мире, Испания, Новости - Туризм
На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие
Pais: десятки людей пострадали при падении подъемника на испанском курорте Астун
МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais.
По информации издания, "в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них - серьезные". На данный момент никто не погиб, хотя в настоящее время ведутся спасательные работы.
Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.
Все больницы в этом районе приведены в состояние боевой готовности. На территории задействованы пять вертолетов, а также несколько пожарных машин и машин скорой помощи.