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На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие

На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025

На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие

Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T17:16:00+03:00

2025-01-18T17:16:00+03:00

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МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais. По информации издания, "в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них - серьезные". На данный момент никто не погиб, хотя в настоящее время ведутся спасательные работы. Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом. Все больницы в этом районе приведены в состояние боевой готовности. На территории задействованы пять вертолетов, а также несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

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Ольга Фомченкова

в мире, испания, новости - туризм