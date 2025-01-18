https://ria.ru/20250118/irkutsk-1994397900.html
Предположительно пьяный водитель въехал в супермаркет в Иркутске
Предположительно пьяный водитель въехал в супермаркет в Иркутске - РИА Новости, 18.01.2025
Предположительно пьяный водитель въехал в супермаркет в Иркутске
Водитель, который, предположительно, был пьян, въехал на автомобиле в торговый зал супермаркета в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:12:00+03:00
2025-01-18T19:12:00+03:00
2025-01-18T19:23:00+03:00
происшествия
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ИРКУТСК, 18 янв - РИА Новости. Водитель, который, предположительно, был пьян, въехал на автомобиле в торговый зал супермаркета в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого иномарка заехала в супермаркет. Инцидент произошел около 21.00 (17.00 мск) в микрорайоне Березовый. "Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder при выезде с парковки не справился с управлением и допустил столкновение с позади припаркованной иномаркой, в последующем автомобилист протаранил входные двери супермаркета и выкатился в торговый зал… Виновник инцидента мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Отмечается, что проходить процедуру медицинского освидетельствования виновник инцидента не стал. В настоящий момент госавтоинспекторами проводятся проверочные мероприятия.
https://ria.ru/20250116/sk-1993962683.html
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происшествия, авто, иркутск, иркутская область, toyota corolla
Происшествия, Авто, Иркутск, Иркутская область, Toyota Corolla
Предположительно пьяный водитель въехал в супермаркет в Иркутске
В Иркутске пьяный водитель въехал на автомобиле в торговый зал супермаркета