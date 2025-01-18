https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html

В Иране показали секретную подземную базу ВМС

В Иране показали секретную подземную базу ВМС - РИА Новости, 19.01.2025

В Иране показали секретную подземную базу ВМС

Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана продемонстрировало секретную подземную базу своих... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-18T23:32:00+03:00

2025-01-18T23:32:00+03:00

2025-01-19T08:34:00+03:00

в мире

иран

хосейн салами

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ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана продемонстрировало секретную подземную базу своих военно-морских сил, передает агентство SNN. "Был продемонстрирован первый подземный город ВМС КСИР, представители высшего командования КСИР рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания исламской республики Иран на море. Эта база является не только показателем морской мощи страны, но и свидетельством победы воли народа над всесторонними санкциями, существующими с момента основания военно-морских сил", – говорится в сообщении. Как следует из репортажа SNN, демонстрацию базы проводили верховный командующий КСИР Хосейн Салами и командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири. По словам Салами, эта база и показанные на ней катера, прозванные "шершнями", - лишь малая часть боевого потенциала КСИР.

https://ria.ru/20241117/iran-1984205501.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, хосейн салами