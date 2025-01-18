В Иране показали секретную подземную базу ВМС
SNN: высшее командование КСИР Ирана продемонстрировало секретную подземную базу
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана продемонстрировало секретную подземную базу своих военно-морских сил, передает агентство SNN.
"Был продемонстрирован первый подземный город ВМС КСИР, представители высшего командования КСИР рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания исламской республики Иран на море. Эта база является не только показателем морской мощи страны, но и свидетельством победы воли народа над всесторонними санкциями, существующими с момента основания военно-морских сил", – говорится в сообщении.
Как следует из репортажа SNN, демонстрацию базы проводили верховный командующий КСИР Хосейн Салами и командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири. По словам Салами, эта база и показанные на ней катера, прозванные "шершнями", - лишь малая часть боевого потенциала КСИР.
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