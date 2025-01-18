https://ria.ru/20250118/inauguratsiya-1994323870.html

СМИ: зрители не попадут на инаугурацию Трампа после ее переноса в помещение

СМИ: зрители не попадут на инаугурацию Трампа после ее переноса в помещение - РИА Новости, 18.01.2025

СМИ: зрители не попадут на инаугурацию Трампа после ее переноса в помещение

Инаугурация избранного президента Дональда Трампа 20 января пройдет без зрителей после решения о переносе мероприятия внутрь Капитолия из-за мороза, сообщает... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:43:00+03:00

2025-01-18T02:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа 20 января пройдет без зрителей после решения о переносе мероприятия внутрь Капитолия из-за мороза, сообщает телеканал АBC News со ссылкой на организаторов церемонии."Мы советуем людям, которые прибыли в Вашингтон ради мероприятия, посетить закрытые площадки, чтобы посмотреть инаугурацию", — цитирует телеканал сообщение инаугурационного комитета. Присутствовать в Капитолии в момент присяги Трампа смогут только гости, у которых были билеты на президентскую платформу — часть сцены снаружи здания. Территория, вход на которую был доступен по другим категориям билетов, будет закрыта, предупредили власти. Ранее сообщалось, впервые за 40 лет инаугурация президента США пройдет в помещении, такое решение связано с морозной погодой, в понедельник прогнозируется температура ниже минус 10 градусов. Инаугурацию Трампа в 2017 году посетили от 300 до 600 тыс человек, а инаугурацию Обамы в 2019 более полутора миллионов.

https://ria.ru/20250117/inauguratsiya-1994314771.html

https://ria.ru/20250117/ushakov-1994241968.html

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в мире, сша, дональд трамп, капитолий