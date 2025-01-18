https://ria.ru/20250118/gruziya-1994415508.html
В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция
В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 18.01.2025
В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция
Очередная антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси перед зданием парламента, участники требуют назначить новые парламентские выборы и освободить... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T23:20:00+03:00
2025-01-18T23:20:00+03:00
2025-01-18T23:20:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 18 янв - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси перед зданием парламента, участники требуют назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных в ходе митингов протестующих, передает корреспондент РИА Новости. Прилегающий к парламенту проспект Руставели вновь перекрыт для автомобильного движения. Перед началом очередной, главной акции протеста на проспекте, в центре столицы прошло шествие. Его участники надели на себя маски с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем самым они выразили протест против принятого ранее парламентом закона о запрете ношения масок в ходе митингов и еще раз подтвердили свое неповиновение правящим властям. В декабре 2024 года парламент Грузии большинством голосов принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица во время акций протеста. Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html
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в мире, грузия, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024, Евросоюз
В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция
Перед зданием парламента Грузии началась очередная антиправительственная акция