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В Гренландии заявили о панике в Дании из-за слов Трампа об острове - РИА Новости, 18.01.2025
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05:21 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/grenlandiya-1994328044.html
В Гренландии заявили о панике в Дании из-за слов Трампа об острове
В Гренландии заявили о панике в Дании из-за слов Трампа об острове - РИА Новости, 18.01.2025
В Гренландии заявили о панике в Дании из-за слов Трампа об острове
Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии вызвали панику в Дании, Копенгаген стал больше уважать остров, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:21:00+03:00
2025-01-18T05:21:00+03:00
в мире
гренландия
дания
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дональд трамп
метте фредериксен
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НУУК (Гренландия), 18 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии вызвали панику в Дании, Копенгаген стал больше уважать остров, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "Дания начинает больше уважать нас, и они паникуют и пытаются связаться с Дональдом Трампом и его администрацией. Они сделали это вчера (15 января – ред.). Но мы больше не хотим иметь посредника в вопросах внешней политики. Мы можем создать сотрудничество в области обороны, безопасности, экономики, торговли и всего остального (с Данией – ред.). Но мы не хотим, чтобы над нами издевались или говорили, что "у вас здесь больше нет компетенции". Нам просто нужно... Мы просто хотим равноправного сотрудничества с ними", - сказал Фенкер. Он добавил, что обновление герба Королевства Дания с изображением Гренландии не повлияло на позицию жителей острова, хотя местные жители уважают короля и королевскую семью. В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора с Трампом пригласила его посетить страну и указала, что жители Гренландии должны сами решать вопрос о своей независимости. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250117/ssha-1994120697.html
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994107922.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
В Гренландии заявили о панике в Дании из-за слов Трампа об острове

Депутат Фенкер: заявления Трампа о Гренландии вызвали панику в Дании

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости
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НУУК (Гренландия), 18 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии вызвали панику в Дании, Копенгаген стал больше уважать остров, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Дания начинает больше уважать нас, и они паникуют и пытаются связаться с Дональдом Трампом и его администрацией. Они сделали это вчера (15 января – ред.). Но мы больше не хотим иметь посредника в вопросах внешней политики. Мы можем создать сотрудничество в области обороны, безопасности, экономики, торговли и всего остального (с Данией – ред.). Но мы не хотим, чтобы над нами издевались или говорили, что "у вас здесь больше нет компетенции". Нам просто нужно... Мы просто хотим равноправного сотрудничества с ними", - сказал Фенкер.
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Вчера, 08:49
Он добавил, что обновление герба Королевства Дания с изображением Гренландии не повлияло на позицию жителей острова, хотя местные жители уважают короля и королевскую семью.
В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора с Трампом пригласила его посетить страну и указала, что жители Гренландии должны сами решать вопрос о своей независимости.
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Вчера, 04:21
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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Вчера, 06:27
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
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