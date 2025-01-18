В Гренландии заявили о панике в Дании из-за слов Трампа об острове
Депутат Фенкер: заявления Трампа о Гренландии вызвали панику в Дании
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НУУК (Гренландия), 18 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии вызвали панику в Дании, Копенгаген стал больше уважать остров, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Дания начинает больше уважать нас, и они паникуют и пытаются связаться с Дональдом Трампом и его администрацией. Они сделали это вчера (15 января – ред.). Но мы больше не хотим иметь посредника в вопросах внешней политики. Мы можем создать сотрудничество в области обороны, безопасности, экономики, торговли и всего остального (с Данией – ред.). Но мы не хотим, чтобы над нами издевались или говорили, что "у вас здесь больше нет компетенции". Нам просто нужно... Мы просто хотим равноправного сотрудничества с ними", - сказал Фенкер.
Он добавил, что обновление герба Королевства Дания с изображением Гренландии не повлияло на позицию жителей острова, хотя местные жители уважают короля и королевскую семью.
В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора с Трампом пригласила его посетить страну и указала, что жители Гренландии должны сами решать вопрос о своей независимости.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.