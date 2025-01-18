https://ria.ru/20250118/gosduma-1994322693.html

Правительство может до 1 февраля доиндексировать пенсии, сообщили в Госдуме

Правительство может до 1 февраля доиндексировать пенсии, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 18.01.2025

Правительство может до 1 февраля доиндексировать пенсии, сообщили в Госдуме

Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:17:00+03:00

2025-01-18T02:17:00+03:00

2025-01-18T02:17:00+03:00

россия

светлана бессараб

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. "С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%", - сказала Бессараб.

https://ria.ru/20250111/pensii-1993217981.html

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россия, светлана бессараб, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)