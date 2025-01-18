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При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 18.01.2025 (обновлено: 14:23 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/gorlovka-1994359654.html
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 18.01.2025
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Трое жителей Горловки пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:54:00+03:00
2025-01-18T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Трое жителей Горловки пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", — написал он.Ранее мэр сообщал о двух пострадавших.По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 09:15 до 11:15 украинские войска выпустили по Центрально-городскому и Никитовскому району Горловки в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, некоторые из них были кассетными.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250118/obstrel-1994315953.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали 3 мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Трое жителей Горловки пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", — написал он.
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
00:14
Ранее мэр сообщал о двух пострадавших.
По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 09:15 до 11:15 украинские войска выпустили по Центрально-городскому и Никитовскому району Горловки в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, некоторые из них были кассетными.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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