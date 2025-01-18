https://ria.ru/20250118/gorlovka-1994359654.html

При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 18.01.2025

При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Трое жителей Горловки пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:54:00+03:00

2025-01-18T12:54:00+03:00

2025-01-18T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Трое жителей Горловки пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", — написал он.Ранее мэр сообщал о двух пострадавших.По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 09:15 до 11:15 украинские войска выпустили по Центрально-городскому и Никитовскому району Горловки в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, некоторые из них были кассетными.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250118/obstrel-1994315953.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия