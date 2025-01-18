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Вокзал в Пассау эвакуировали из-за возможной угрозы взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2025
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22:44 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994413868.html
Вокзал в Пассау эвакуировали из-за возможной угрозы взрыва, пишут СМИ
Вокзал в Пассау эвакуировали из-за возможной угрозы взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2025
Вокзал в Пассау эвакуировали из-за возможной угрозы взрыва, пишут СМИ
Железнодорожный вокзал в немецком городе Пассау был в субботу эвакуирован из-за возможной угрозы взрыва, специалисты сейчас обследуют скоростной поезд ICE,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:44:00+03:00
2025-01-18T22:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в немецком городе Пассау был в субботу эвакуирован из-за возможной угрозы взрыва, специалисты сейчас обследуют скоростной поезд ICE, сообщило издание Bild. "Из-за угрозы взрыва был эвакуирован железнодорожный вокзал в Пассау", - пишет Bild. Уточняется, что угроза поступила в железнодорожную компанию Deutsche Bahn, в настоящее время полиция обследует ICE. Также сообщается, что на предмет наличия взрывчатых веществ обследуют еще один ICE в австрийском Шердинге. Железнодорожное движение через станцию Пассау в настоящее время не осуществляется.
https://ria.ru/20250101/germanija-1992228018.html
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в мире, германия, deutsche bahn
В мире, Германия, Deutsche Bahn
Вокзал в Пассау эвакуировали из-за возможной угрозы взрыва, пишут СМИ

Bild: железнодорожный вокзал в немецком Пассау эвакуировали из-за угрозы взрыва

© РИА Новости / Сергей Строителев | Перейти в медиабанкПолицейский на вокзале в Германии
Полицейский на вокзале в Германии - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Полицейский на вокзале в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в немецком городе Пассау был в субботу эвакуирован из-за возможной угрозы взрыва, специалисты сейчас обследуют скоростной поезд ICE, сообщило издание Bild.
"Из-за угрозы взрыва был эвакуирован железнодорожный вокзал в Пассау", - пишет Bild.
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Уточняется, что угроза поступила в железнодорожную компанию Deutsche Bahn, в настоящее время полиция обследует ICE.
Также сообщается, что на предмет наличия взрывчатых веществ обследуют еще один ICE в австрийском Шердинге.
Железнодорожное движение через станцию Пассау в настоящее время не осуществляется.
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