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Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России - РИА Новости, 18.01.2025
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России
Несмотря на боевые действия на Украине, военный потенциал российской армии возрастает: увеличивается количество техники и боеприпасов на складах, заявил газете... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:28:00+03:00
2025-01-18T20:28:00+03:00
2025-01-18T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на боевые действия на Украине, военный потенциал российской армии возрастает: увеличивается количество техники и боеприпасов на складах, заявил газете Welt am Sonntag возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. "У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут", - сказал Фройдинг. По его мнению, нет никакой уверенности в том, что Россия может якобы может готовить нападение на страны НАТО. "Но Москва явно создаёт для этого предпосылки", - полагает генерал-майор. Источники в силовых структурах также сообщили Welt am Sonntag, что Россия в значительной степени компенсирует потери в технике и живой силе, а также имеет возможность накапливать резервы в некоторых областях. В декабре еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Россия значительно развила свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993858887.html
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в мире, германия, россия, вооруженные силы рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
В мире, Германия, Россия, Вооруженные силы РФ, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России
Генерал-майор Фройдинг заявил, что РФ каждый месяц наращивает число вооружений