Рейтинг@Mail.ru
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994405281.html
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России - РИА Новости, 18.01.2025
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России
Несмотря на боевые действия на Украине, военный потенциал российской армии возрастает: увеличивается количество техники и боеприпасов на складах, заявил газете... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:28:00+03:00
2025-01-18T20:28:00+03:00
в мире
германия
россия
вооруженные силы рф
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984538580_0:41:3568:2048_1920x0_80_0_0_dea61d0e074c1cf40ea52c978f7255ae.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на боевые действия на Украине, военный потенциал российской армии возрастает: увеличивается количество техники и боеприпасов на складах, заявил газете Welt am Sonntag возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. "У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут", - сказал Фройдинг. По его мнению, нет никакой уверенности в том, что Россия может якобы может готовить нападение на страны НАТО. "Но Москва явно создаёт для этого предпосылки", - полагает генерал-майор. Источники в силовых структурах также сообщили Welt am Sonntag, что Россия в значительной степени компенсирует потери в технике и живой силе, а также имеет возможность накапливать резервы в некоторых областях. В декабре еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Россия значительно развила свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993858887.html
https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984538580_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_d51d3b4a920dfbdb07cbd8493e3eaade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, вооруженные силы рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
В мире, Германия, Россия, Вооруженные силы РФ, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России

Генерал-майор Фройдинг заявил, что РФ каждый месяц наращивает число вооружений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на боевые действия на Украине, военный потенциал российской армии возрастает: увеличивается количество техники и боеприпасов на складах, заявил газете Welt am Sonntag возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.
"У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут", - сказал Фройдинг.
Флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Опрос показал, сколько немцев против продолжения поставок оружия на Украину
15 января, 15:34
По его мнению, нет никакой уверенности в том, что Россия может якобы может готовить нападение на страны НАТО. "Но Москва явно создаёт для этого предпосылки", - полагает генерал-майор.
Источники в силовых структурах также сообщили Welt am Sonntag, что Россия в значительной степени компенсирует потери в технике и живой силе, а также имеет возможность накапливать резервы в некоторых областях.
В декабре еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Россия значительно развила свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Никто в мире на это не способен". Требование Трампа шокировало НАТО
17 января, 08:00
 
В миреГерманияРоссияВооруженные силы РФОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала