https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html

На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера

На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера - РИА Новости, 18.01.2025

На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера

Более 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил министр здравоохранения края Александр Гашков в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:08:00+03:00

2025-01-18T09:08:00+03:00

2025-01-18T11:22:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв — РИА Новости. Более 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил министр здравоохранения края Александр Гашков в Telegram-канале регионального правительства."В настоящее время зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусных гепатитов В и С. У каждого отобраны анализы. Определенное количество пациентов прошло терапию", — заявил он.По словам министра, эксперты Роспотребнадзора и других ведомств провели проверки, по итогам которых установят механизм инфицирования. Специалисты проанализируют ситуацию и примут меры, чтобы не допустить ее повторения. Кроме того, медики составили списки пациентов, проходивших лечение в онкодиспансере в 2023 и 2024 годах, добавил Гашков."Они направлены на уровень учреждений здравоохранения. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости", — добавил он.Работу кабинета, в котором, как предполагается, и произошло заражение, приостановили по решению суда.

https://ria.ru/20241024/gepatit-1979863067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

камчатка, здоровье - общество, россия, гепатит, гепатит b, гепатит c