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На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера - РИА Новости, 18.01.2025
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09:08 18.01.2025 (обновлено: 11:22 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html
На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера
На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера - РИА Новости, 18.01.2025
На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера
Более 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил министр здравоохранения края Александр Гашков в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:08:00+03:00
2025-01-18T11:22:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв — РИА Новости. Более 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил министр здравоохранения края Александр Гашков в Telegram-канале регионального правительства."В настоящее время зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусных гепатитов В и С. У каждого отобраны анализы. Определенное количество пациентов прошло терапию", — заявил он.По словам министра, эксперты Роспотребнадзора и других ведомств провели проверки, по итогам которых установят механизм инфицирования. Специалисты проанализируют ситуацию и примут меры, чтобы не допустить ее повторения. Кроме того, медики составили списки пациентов, проходивших лечение в онкодиспансере в 2023 и 2024 годах, добавил Гашков."Они направлены на уровень учреждений здравоохранения. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости", — добавил он.Работу кабинета, в котором, как предполагается, и произошло заражение, приостановили по решению суда.
https://ria.ru/20241024/gepatit-1979863067.html
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Камчатка, Здоровье - Общество, Россия, Гепатит, Гепатит B, Гепатит C
На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера

На Камчатке у 36 пациентов онкодиспансера выявили гепатит В и С

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв — РИА Новости. Более 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил министр здравоохранения края Александр Гашков в Telegram-канале регионального правительства.
"В настоящее время зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусных гепатитов В и С. У каждого отобраны анализы. Определенное количество пациентов прошло терапию", — заявил он.
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По словам министра, эксперты Роспотребнадзора и других ведомств провели проверки, по итогам которых установят механизм инфицирования. Специалисты проанализируют ситуацию и примут меры, чтобы не допустить ее повторения. Кроме того, медики составили списки пациентов, проходивших лечение в онкодиспансере в 2023 и 2024 годах, добавил Гашков.
"Они направлены на уровень учреждений здравоохранения. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости", — добавил он.
Работу кабинета, в котором, как предполагается, и произошло заражение, приостановили по решению суда.
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