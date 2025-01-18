На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера
На Камчатке у 36 пациентов онкодиспансера выявили гепатит В и С
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв — РИА Новости. Более 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил министр здравоохранения края Александр Гашков в Telegram-канале регионального правительства.
"В настоящее время зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусных гепатитов В и С. У каждого отобраны анализы. Определенное количество пациентов прошло терапию", — заявил он.
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По словам министра, эксперты Роспотребнадзора и других ведомств провели проверки, по итогам которых установят механизм инфицирования. Специалисты проанализируют ситуацию и примут меры, чтобы не допустить ее повторения. Кроме того, медики составили списки пациентов, проходивших лечение в онкодиспансере в 2023 и 2024 годах, добавил Гашков.
"Они направлены на уровень учреждений здравоохранения. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости", — добавил он.
Работу кабинета, в котором, как предполагается, и произошло заражение, приостановили по решению суда.
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