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В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
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14:07 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/gaza-1994366646.html
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки
Более 20 палестинцев погибли и свыше 80 получили ранения за последние 24 часа в результате обстрелов израильской армии, говорится в поступившем РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:07:00+03:00
2025-01-18T14:07:00+03:00
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ДОХА, 18 янв — РИА Новости. Более 20 палестинцев погибли и свыше 80 получили ранения за последние 24 часа в результате обстрелов израильской армии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа. "Израильские оккупационные войска совершили три ​​массовых убийства семей в секторе Газа, погибли 23 человека и 83 пострадали. Ряд пострадавших все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них", - отмечается в сообщении. Израильские обстрелы сектора Газа продолжаются, несмотря на приближение срока вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое должно вступить в силу утром 19 января. По данным миздрава, с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 46 899 и 110 725 получили ранения.
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в мире, палестина, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Палестина, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки

Минздрав Палестины: в секторе Газа 23 человека погибли и 83 пострадали за сутки

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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ДОХА, 18 янв — РИА Новости. Более 20 палестинцев погибли и свыше 80 получили ранения за последние 24 часа в результате обстрелов израильской армии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа.
«
"Израильские оккупационные войска совершили три ​​массовых убийства семей в секторе Газа, погибли 23 человека и 83 пострадали. Ряд пострадавших все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них", - отмечается в сообщении.
Израильские обстрелы сектора Газа продолжаются, несмотря на приближение срока вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое должно вступить в силу утром 19 января.
По данным миздрава, с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 46 899 и 110 725 получили ранения.
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