https://ria.ru/20250118/gaza-1994366646.html
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки
Более 20 палестинцев погибли и свыше 80 получили ранения за последние 24 часа в результате обстрелов израильской армии, говорится в поступившем РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:07:00+03:00
2025-01-18T14:07:00+03:00
2025-01-18T14:07:00+03:00
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ДОХА, 18 янв — РИА Новости. Более 20 палестинцев погибли и свыше 80 получили ранения за последние 24 часа в результате обстрелов израильской армии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа. "Израильские оккупационные войска совершили три массовых убийства семей в секторе Газа, погибли 23 человека и 83 пострадали. Ряд пострадавших все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них", - отмечается в сообщении. Израильские обстрелы сектора Газа продолжаются, несмотря на приближение срока вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое должно вступить в силу утром 19 января. По данным миздрава, с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 46 899 и 110 725 получили ранения.
https://ria.ru/20250117/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Палестина, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В секторе Газа заявили о гибели более 20 палестинцев за сутки
Минздрав Палестины: в секторе Газа 23 человека погибли и 83 пострадали за сутки