https://ria.ru/20250118/gaz-1994381379.html

Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году

Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2025

Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году

За прошлый год Венгрия получила от России рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:21:00+03:00

2025-01-18T16:21:00+03:00

2025-01-18T16:22:00+03:00

экономика

венгрия

россия

петер сийярто

турецкий поток

природный газ

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БУДАПЕШТ, 18 янв — РИА Новости. За прошлый год Венгрия получила от России рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, опубликованном в соцсетях."В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа <…> и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", — сказал он.Министр отметил, что общий интерес Будапешта и Белграда — это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока". "Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", — подчеркнул он.В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из этого объема 3,5 миллиарда кубов должны были идти по маршруту через Сербию — из "Турецкого потока" и миллиард — через Австрию. А в августе 2022-го они заключили еще один договор на дополнительные 5,8 миллиона кубов газа ежедневно.С 1 января этого года, после истечения срока договора о транзите российского газа через Украину, "Газпром" оказался лишен технической и юридической возможности подавать газ по этому маршруту. Единственным источником российского трубопроводного топлива для европейцев останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, венгрия, россия, петер сийярто, турецкий поток, природный газ