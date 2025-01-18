Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 18.01.2025 (обновлено: 16:22 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/gaz-1994381379.html
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2025
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году
За прошлый год Венгрия получила от России рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:21:00+03:00
2025-01-18T16:22:00+03:00
экономика
венгрия
россия
петер сийярто
турецкий поток
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798565528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d916e5741da784bffd09d0f5acc7e2c6.jpg
БУДАПЕШТ, 18 янв — РИА Новости. За прошлый год Венгрия получила от России рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, опубликованном в соцсетях."В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа &lt;…&gt; и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", — сказал он.Министр отметил, что общий интерес Будапешта и Белграда — это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока". "Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", — подчеркнул он.В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из этого объема 3,5 миллиарда кубов должны были идти по маршруту через Сербию — из "Турецкого потока" и миллиард — через Австрию. А в августе 2022-го они заключили еще один договор на дополнительные 5,8 миллиона кубов газа ежедневно.С 1 января этого года, после истечения срока договора о транзите российского газа через Украину, "Газпром" оказался лишен технической и юридической возможности подавать газ по этому маршруту. Единственным источником российского трубопроводного топлива для европейцев останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798565528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53bc6a39ba44231c6d63ce8b6041c79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, россия, петер сийярто, турецкий поток, природный газ
Экономика, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Турецкий поток, Природный газ

Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 18 янв — РИА Новости. За прошлый год Венгрия получила от России рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, опубликованном в соцсетях.
«
"В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа <…> и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Европейцы готовятся спасаться поодиночке
23 декабря 2024, 08:00
Министр отметил, что общий интерес Будапешта и Белграда — это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока".
"Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", — подчеркнул он.
В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из этого объема 3,5 миллиарда кубов должны были идти по маршруту через Сербию — из "Турецкого потока" и миллиард — через Австрию. А в августе 2022-го они заключили еще один договор на дополнительные 5,8 миллиона кубов газа ежедневно.
С 1 января этого года, после истечения срока договора о транзите российского газа через Украину, "Газпром" оказался лишен технической и юридической возможности подавать газ по этому маршруту. Единственным источником российского трубопроводного топлива для европейцев останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
 
ЭкономикаВенгрияРоссияПетер СийяртоТурецкий потокПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала