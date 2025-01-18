Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 янв — РИА Новости. За прошлый год Венгрия получила от России рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, опубликованном в соцсетях.
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"В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа <…> и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", — сказал он.
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Министр отметил, что общий интерес Будапешта и Белграда — это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока".
"Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", — подчеркнул он.
В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из этого объема 3,5 миллиарда кубов должны были идти по маршруту через Сербию — из "Турецкого потока" и миллиард — через Австрию. А в августе 2022-го они заключили еще один договор на дополнительные 5,8 миллиона кубов газа ежедневно.
С 1 января этого года, после истечения срока договора о транзите российского газа через Украину, "Газпром" оказался лишен технической и юридической возможности подавать газ по этому маршруту. Единственным источником российского трубопроводного топлива для европейцев останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
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