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ЕС удвоил импорт российских лекарств - РИА Новости, 18.01.2025
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10:50 18.01.2025 (обновлено: 13:01 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/evrosoyuz-1994347104.html
ЕС удвоил импорт российских лекарств
ЕС удвоил импорт российских лекарств - РИА Новости, 18.01.2025
ЕС удвоил импорт российских лекарств
К ноябрю прошлого года Евросоюз нарастил импорт российской фармацевтической продукции более чем вдвое в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:50:00+03:00
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экономика
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швейцария
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. К ноябрю прошлого года Евросоюз нарастил импорт российской фармацевтической продукции более чем вдвое в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, эти закупки увеличились до 4,5 миллиона евро — в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023-го. Однако за месяц импорт сократился на 23 процента. В общей сложности за одиннадцать месяцев 2024 года ЕС приобрел фармпродукции на 38,8 миллиона евро, или на 18 процентов больше, чем годом ранее (тогда импорт составлял 32,9 миллиона евро).В ноябре европейцы в основном закупали лекарственные средства — на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины — на 1,4 миллиона. В результате Россия стала 23-й среди импортеров фармпродукции в Евросоюз. Тройку лидеров составляют Швейцария с 3,13 миллиарда евро, США — с 3,09 миллиарда и Великобритания — с 529,6 миллиона евро.
https://ria.ru/20240428/latviya-1942899030.html
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экономика, россия, швейцария, сша, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Швейцария, США, Евростат, Евросоюз
ЕС удвоил импорт российских лекарств

Евростат: ЕС в ноябре вдвое увеличил импорт фармпродукции из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. К ноябрю прошлого года Евросоюз нарастил импорт российской фармацевтической продукции более чем вдвое в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, эти закупки увеличились до 4,5 миллиона евро — в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023-го. Однако за месяц импорт сократился на 23 процента.
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В общей сложности за одиннадцать месяцев 2024 года ЕС приобрел фармпродукции на 38,8 миллиона евро, или на 18 процентов больше, чем годом ранее (тогда импорт составлял 32,9 миллиона евро).
В ноябре европейцы в основном закупали лекарственные средства — на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины — на 1,4 миллиона.
В результате Россия стала 23-й среди импортеров фармпродукции в Евросоюз. Тройку лидеров составляют Швейцария с 3,13 миллиарда евро, США — с 3,09 миллиарда и Великобритания — с 529,6 миллиона евро.
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