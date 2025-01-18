https://ria.ru/20250118/evrosoyuz-1994347104.html

ЕС удвоил импорт российских лекарств

ЕС удвоил импорт российских лекарств - РИА Новости, 18.01.2025

ЕС удвоил импорт российских лекарств

К ноябрю прошлого года Евросоюз нарастил импорт российской фармацевтической продукции более чем вдвое в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:50:00+03:00

2025-01-18T10:50:00+03:00

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евростат

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. К ноябрю прошлого года Евросоюз нарастил импорт российской фармацевтической продукции более чем вдвое в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, эти закупки увеличились до 4,5 миллиона евро — в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023-го. Однако за месяц импорт сократился на 23 процента. В общей сложности за одиннадцать месяцев 2024 года ЕС приобрел фармпродукции на 38,8 миллиона евро, или на 18 процентов больше, чем годом ранее (тогда импорт составлял 32,9 миллиона евро).В ноябре европейцы в основном закупали лекарственные средства — на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины — на 1,4 миллиона. В результате Россия стала 23-й среди импортеров фармпродукции в Евросоюз. Тройку лидеров составляют Швейцария с 3,13 миллиарда евро, США — с 3,09 миллиарда и Великобритания — с 529,6 миллиона евро.

https://ria.ru/20240428/latviya-1942899030.html

https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, швейцария, сша, евростат, евросоюз