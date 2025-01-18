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Глава МВД Эстонии назвал идею закрытия границы с Россией неразумной - РИА Новости, 18.01.2025
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14:05 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/estoniya-1994366188.html
Глава МВД Эстонии назвал идею закрытия границы с Россией неразумной
Глава МВД Эстонии назвал идею закрытия границы с Россией неразумной - РИА Новости, 18.01.2025
Глава МВД Эстонии назвал идею закрытия границы с Россией неразумной
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс считает неразумной идею закрытия границы страны с Россией из-за больших издержек для общества. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:05:00+03:00
2025-01-18T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс считает неразумной идею закрытия границы страны с Россией из-за больших издержек для общества. Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией. "Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к ещё большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но если это произойдет, мы должны учитывать, что нам потребуется тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие издержки для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно", - заявил Ляэнеметс телерадиокомпании ERR. Однако он добавил, что у Таллина уже есть план на случай необходимости закрытия границы страны с Россией. Ранее газета "Северное побережье" со ссылкой на канцелярию правительства Эстонии сообщала, что власти страны одобрили инвестиции в размере 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения в её районе, из которых более 12 миллионов пойдут на беспилотные системы. Ранее в МИД РФ обращали внимание, что из-за недальновидной политики стран Евросоюза, например, закрытия Финляндией границы с Россией, люди вынуждены ехать в РФ через Эстонию, от чего страдают прежде всего простые граждане ЕС, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей.
https://ria.ru/20250118/estoniya-1994318517.html
https://realty.ria.ru/20250117/rossijane-1994228236.html
https://ria.ru/20250106/bpla-1992623620.html
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в мире, россия, эстония, польша, евросоюз
В мире, Россия, Эстония, Польша, Евросоюз
Глава МВД Эстонии назвал идею закрытия границы с Россией неразумной

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс назвал идею закрытия границы с Россией неразумной

© AP Photo / Czarek SokolowskiГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс считает неразумной идею закрытия границы страны с Россией из-за больших издержек для общества.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией.
Железнодорожный состав эстонской государственной железнодорожной компании Operail - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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"Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к ещё большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но если это произойдет, мы должны учитывать, что нам потребуется тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие издержки для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно", - заявил Ляэнеметс телерадиокомпании ERR.
Однако он добавил, что у Таллина уже есть план на случай необходимости закрытия границы страны с Россией.
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
ERR: россияне активно продают недвижимость в Эстонии
Вчера, 16:15
Ранее газета "Северное побережье" со ссылкой на канцелярию правительства Эстонии сообщала, что власти страны одобрили инвестиции в размере 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения в её районе, из которых более 12 миллионов пойдут на беспилотные системы.
Ранее в МИД РФ обращали внимание, что из-за недальновидной политики стран Евросоюза, например, закрытия Финляндией границы с Россией, люди вынуждены ехать в РФ через Эстонию, от чего страдают прежде всего простые граждане ЕС, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей.
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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6 января, 02:05
 
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