https://ria.ru/20250118/estoniya-1994318517.html
Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию, сообщают СМИ
Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.01.2025
Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию, сообщают СМИ
Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:48:00+03:00
2025-01-18T00:48:00+03:00
2025-01-18T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR."Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало", — говорится в сообщении.В руководстве компании утверждают, что все происходит на законных основаниях, никакого нарушения санкций нет.Уточняется, что речь идет о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии, на эстонском терминале его перегружают в поезда и отправляют до погранпункта Койдула, где груз забирает российский перевозчик.В конце 2022 года правительство Эстонии запретило Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, даже если они не попадают под санкции ЕС. Руководству предприятия было предписано отказаться от всех деловых отношений с Москвой и Минском, заменив их новыми направлениями бизнеса.Компания закончила 2022 финансовый год с чистым убытком в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В Operail пояснили, что отдельно не рассчитывали, какую часть оборота обеспечивали товары российского происхождения. Также пресс-служба отметила, что финансовые показатели нынешнего года, вероятнее всего, будут еще хуже.
https://realty.ria.ru/20250117/rossijane-1994228236.html
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экономика, россия, индонезия, эстония, евросоюз
Экономика, Россия, Индонезия, Эстония, Евросоюз
Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию, сообщают СМИ
ERR: компания Operail возобновила перевозки в Россию после приватизации
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR
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«
"Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало", — говорится в сообщении.
В руководстве компании утверждают, что все происходит на законных основаниях, никакого нарушения санкций нет.
Уточняется, что речь идет о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии, на эстонском терминале его перегружают в поезда и отправляют до погранпункта Койдула, где груз забирает российский перевозчик.
В конце 2022 года правительство Эстонии запретило Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, даже если они не попадают под санкции ЕС. Руководству предприятия было предписано отказаться от всех деловых отношений с Москвой и Минском, заменив их новыми направлениями бизнеса.
Компания закончила 2022 финансовый год с чистым убытком в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В Operail пояснили, что отдельно не рассчитывали, какую часть оборота обеспечивали товары российского происхождения. Также пресс-служба отметила, что финансовые показатели нынешнего года, вероятнее всего, будут еще хуже.