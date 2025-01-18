https://ria.ru/20250118/estoniya-1994318517.html

Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию, сообщают СМИ

Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.01.2025

Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию, сообщают СМИ

Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T00:48:00+03:00

2025-01-18T00:48:00+03:00

2025-01-18T09:44:00+03:00

экономика

россия

индонезия

эстония

евросоюз

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR."Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало", — говорится в сообщении.В руководстве компании утверждают, что все происходит на законных основаниях, никакого нарушения санкций нет.Уточняется, что речь идет о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии, на эстонском терминале его перегружают в поезда и отправляют до погранпункта Койдула, где груз забирает российский перевозчик.В конце 2022 года правительство Эстонии запретило Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, даже если они не попадают под санкции ЕС. Руководству предприятия было предписано отказаться от всех деловых отношений с Москвой и Минском, заменив их новыми направлениями бизнеса.Компания закончила 2022 финансовый год с чистым убытком в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В Operail пояснили, что отдельно не рассчитывали, какую часть оборота обеспечивали товары российского происхождения. Также пресс-служба отметила, что финансовые показатели нынешнего года, вероятнее всего, будут еще хуже.

https://realty.ria.ru/20250117/rossijane-1994228236.html

https://ria.ru/20250114/estonija-1993605313.html

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экономика, россия, индонезия, эстония, евросоюз