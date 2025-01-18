https://ria.ru/20250118/eks-veduschij-1994387071.html

На Украине бывшего телеведущего обвинили в пророссийских взглядах

На Украине бывшего телеведущего обвинили в пророссийских взглядах - РИА Новости, 18.01.2025

На Украине бывшего телеведущего обвинили в пророссийских взглядах

Экс-ведущему запрещенных к вещанию на Украине телеканалов "Наш" и NewsOne Назару Диордице предъявлено обвинение в пророссийских взглядах и оправдании СВО,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T17:04:00+03:00

2025-01-18T17:04:00+03:00

2025-01-18T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экс-ведущему запрещенных к вещанию на Украине телеканалов "Наш" и NewsOne Назару Диордице предъявлено обвинение в пророссийских взглядах и оправдании СВО, сообщила СБУ. По данным украинского издания "Страна.ua", хотя имя в официальном сообщении СБУ не называется, но, судя по фото, речь идет о Максе Назарове (настоящее имя Назар Диордица). Ему предъявлено обвинение в "распространении российской пропаганды" и "антиукраинской деятельности" на YouTube-канале. "СБУ собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что его обвиняют в оправдании СВО, а также "глорификации ее участников". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. По данным из открытых источников телеканалы "Наш" и NewsOne были заблокирован решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в феврале 2022 года. Киевский режим постоянно занимается преследованием журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские средства массовой информации. На пять лет были введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциировались с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.

https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989661657.html

https://ria.ru/20241014/prigovor-1977925382.html

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