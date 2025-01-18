На Украине бывшего телеведущего обвинили в пророссийских взглядах
СБУ предъявила обвинения экс-телеведущему Диордице за поддержку СВО
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экс-ведущему запрещенных к вещанию на Украине телеканалов "Наш" и NewsOne Назару Диордице предъявлено обвинение в пророссийских взглядах и оправдании СВО, сообщила СБУ.
По данным украинского издания "Страна.ua", хотя имя в официальном сообщении СБУ не называется, но, судя по фото, речь идет о Максе Назарове (настоящее имя Назар Диордица). Ему предъявлено обвинение в "распространении российской пропаганды" и "антиукраинской деятельности" на YouTube-канале.
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"СБУ собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Уточняется, что его обвиняют в оправдании СВО, а также "глорификации ее участников". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
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