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На ТТК восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 18.01.2025
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05:32 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/dvizhenie-1994328457.html
На ТТК восстановили движение после ДТП
На ТТК восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 18.01.2025
На ТТК восстановили движение после ДТП
Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в Москве, которое было затруднено из-за столкновения четырех машин, восстановлено, сообщает столичный... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:32:00+03:00
2025-01-18T05:32:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в Москве, которое было затруднено из-за столкновения четырех машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведомство информировало, что примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская на ТТК в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали. "Движение на ТТК в районе Автозаводской улицы восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса столицы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На ТТК восстановили движение после ДТП

На ТТК, где столкнулись четыре машины, восстановили движение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТретье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в Москве, которое было затруднено из-за столкновения четырех машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее ведомство информировало, что примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская на ТТК в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали.
"Движение на ТТК в районе Автозаводской улицы восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса столицы.
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве
02:19
 
ПроисшествияМосква
 
 
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