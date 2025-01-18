https://ria.ru/20250118/dvizhenie-1994328457.html
На ТТК восстановили движение после ДТП
На ТТК восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 18.01.2025
На ТТК восстановили движение после ДТП
Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в Москве, которое было затруднено из-за столкновения четырех машин, восстановлено, сообщает столичный... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:32:00+03:00
2025-01-18T05:32:00+03:00
2025-01-18T05:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в Москве, которое было затруднено из-за столкновения четырех машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведомство информировало, что примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская на ТТК в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали. "Движение на ТТК в районе Автозаводской улицы восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса столицы.
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происшествия, москва
На ТТК восстановили движение после ДТП
На ТТК, где столкнулись четыре машины, восстановили движение