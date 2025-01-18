https://ria.ru/20250118/dvizhenie-1994328457.html

На ТТК восстановили движение после ДТП

На ТТК восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 18.01.2025

На ТТК восстановили движение после ДТП

Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в Москве, которое было затруднено из-за столкновения четырех машин, восстановлено, сообщает столичный... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:32:00+03:00

2025-01-18T05:32:00+03:00

2025-01-18T05:32:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в Москве, которое было затруднено из-за столкновения четырех машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведомство информировало, что примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская на ТТК в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали. "Движение на ТТК в районе Автозаводской улицы восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса столицы.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994322832.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва