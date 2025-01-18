https://ria.ru/20250118/dtp-1994350882.html

На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, есть погибшие

На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025

На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, есть погибшие

Три большегруза столкнулись на трассе "Сибирь" недалеко от поселка Алзамай, возник пожар, есть погибшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:34:00+03:00

2025-01-18T11:34:00+03:00

2025-01-18T11:59:00+03:00

происшествия

дтп

иркутская область

тайшетский район

нижнеудинский район

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ИРКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Три большегруза столкнулись на трассе "Сибирь" недалеко от поселка Алзамай, возник пожар, есть погибшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Полицейские работают на месте ДТП в Тайшетском районе, где произошло ДТП с участием трех большегрузов."На автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" на 1258 км, недалеко от поселка Алзамай Нижнеудинского района, столкнулись три большегруза, в результате чего произошло возгорание транспортных средств. Есть погибшие", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники специальных служб. Движение на федеральной дороге перекрыто.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

иркутская область

тайшетский район

нижнеудинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дтп, иркутская область, тайшетский район, нижнеудинский район