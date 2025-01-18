https://ria.ru/20250118/dtp-1994350882.html
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, есть погибшие
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, есть погибшие
Три большегруза столкнулись на трассе "Сибирь" недалеко от поселка Алзамай, возник пожар, есть погибшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:34:00+03:00
2025-01-18T11:34:00+03:00
2025-01-18T11:59:00+03:00
происшествия
дтп
иркутская область
тайшетский район
нижнеудинский район
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ИРКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Три большегруза столкнулись на трассе "Сибирь" недалеко от поселка Алзамай, возник пожар, есть погибшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Полицейские работают на месте ДТП в Тайшетском районе, где произошло ДТП с участием трех большегрузов."На автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" на 1258 км, недалеко от поселка Алзамай Нижнеудинского района, столкнулись три большегруза, в результате чего произошло возгорание транспортных средств. Есть погибшие", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники специальных служб. Движение на федеральной дороге перекрыто.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, иркутская область, тайшетский район, нижнеудинский район
Происшествия, ДТП, Иркутская область, Тайшетский район, Нижнеудинский район
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, есть погибшие
Три фуры столкнулись и загорелись на трассе Р-255 у Алзамая, есть погибшие