https://ria.ru/20250118/dtp-1994349245.html

В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025

В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

Десять человек пострадали после столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Тульской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:21:00+03:00

2025-01-18T11:21:00+03:00

2025-01-18T11:26:00+03:00

происшествия

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Десять человек пострадали после столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Тульской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Тульской области огнеборцы МЧС России работают на месте ДТП. На 61 километре автодороги Тула - Белев столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка: шесть человек госпитализированы, еще четверым - оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

тульская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)