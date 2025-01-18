https://ria.ru/20250118/dtp-1994349245.html
В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
Десять человек пострадали после столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Тульской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:21:00+03:00
2025-01-18T11:21:00+03:00
2025-01-18T11:26:00+03:00
происшествия
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Десять человек пострадали после столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Тульской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Тульской области огнеборцы МЧС России работают на месте ДТП. На 61 километре автодороги Тула - Белев столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка: шесть человек госпитализированы, еще четверым - оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В ДТП с маршруткой на автодороге Тула — Белев пострадали 10 человек