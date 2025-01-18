https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html

На юге Москвы машина рухнула в воду

На юге Москвы машина рухнула в воду - РИА Новости, 18.01.2025

На юге Москвы машина рухнула в воду

Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:35:00+03:00

2025-01-18T10:35:00+03:00

2025-01-18T12:27:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоем. В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров", — говорится в релизе. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20250104/moskva-1992494069.html

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)