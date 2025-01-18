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На юге Москвы машина рухнула в воду - РИА Новости, 18.01.2025
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10:35 18.01.2025 (обновлено: 12:27 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html
На юге Москвы машина рухнула в воду
На юге Москвы машина рухнула в воду - РИА Новости, 18.01.2025
На юге Москвы машина рухнула в воду
Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:35:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоем. В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров", — говорится в релизе. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юге Москвы машина рухнула в воду

На Нагатинской набережной в Москве машина упала в воду, в салоне было 5 человек

© Фото : соцсетиВнедорожник Chevrolet Tahoe упал в воду на Нагатинской набережной в Москве
Внедорожник Chevrolet Tahoe упал в воду на Нагатинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоем. В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров", — говорится в релизе.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду
4 января, 13:58
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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