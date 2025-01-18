https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html
На юге Москвы машина рухнула в воду
На юге Москвы машина рухнула в воду - РИА Новости, 18.01.2025
На юге Москвы машина рухнула в воду
Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:35:00+03:00
2025-01-18T10:35:00+03:00
2025-01-18T12:27:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоем. В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров", — говорится в релизе. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20250104/moskva-1992494069.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юге Москвы машина рухнула в воду
На Нагатинской набережной в Москве машина упала в воду, в салоне было 5 человек
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Машина рухнула в воду на Нагатинской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоем. В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров", — говорится в релизе.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.