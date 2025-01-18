https://ria.ru/20250118/dtp-1994344868.html

В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025

В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, еще пятеро пострадали, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:31:00+03:00

2025-01-18T10:31:00+03:00

2025-01-18T13:36:00+03:00

происшествия

авто

россия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, еще пятеро пострадали, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. По данным ГАИ, авария произошла в 10:05 по местному времени на шестом километре автодороги Челябинск — Октябрьское. Там столкнулись лоб в лоб Honda Civic и рейсовый автобус ПАЗ."В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медицинское учреждение", — говорится в релизе.В ГАИ уточнили, что жертвами аварии стали девушка 2002 года рождения, управлявшая седаном, и мужчина-пассажир 1996 года рождения. Травмы получили водитель автобуса 1986 года рождения и пятеро пассажиров, в их числе восьмилетняя девочка и две 16-летние девушки.На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ОМВД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994349245.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, авто, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)