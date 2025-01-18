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В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025
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10:31 18.01.2025 (обновлено: 13:36 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/dtp-1994344868.html
В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025
В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, еще пятеро пострадали, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:31:00+03:00
2025-01-18T13:36:00+03:00
происшествия
авто
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, еще пятеро пострадали, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. По данным ГАИ, авария произошла в 10:05 по местному времени на шестом километре автодороги Челябинск — Октябрьское. Там столкнулись лоб в лоб Honda Civic и рейсовый автобус ПАЗ."В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медицинское учреждение", — говорится в релизе.В ГАИ уточнили, что жертвами аварии стали девушка 2002 года рождения, управлявшая седаном, и мужчина-пассажир 1996 года рождения. Травмы получили водитель автобуса 1986 года рождения и пятеро пассажиров, в их числе восьмилетняя девочка и две 16-летние девушки.На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ОМВД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250118/dtp-1994349245.html
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происшествия, авто, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Челябинской области 2 человека погибли и 5 пострадали в ДТП с автобусом

© ГУ МЧС России по Челябинской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Челябинской области. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса в Челябинской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© ГУ МЧС России по Челябинской области
На месте ДТП с участием автобуса в Челябинской области. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, еще пятеро пострадали, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС.
По данным ГАИ, авария произошла в 10:05 по местному времени на шестом километре автодороги Челябинск — Октябрьское. Там столкнулись лоб в лоб Honda Civic и рейсовый автобус ПАЗ.
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"В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медицинское учреждение", — говорится в релизе.
В ГАИ уточнили, что жертвами аварии стали девушка 2002 года рождения, управлявшая седаном, и мужчина-пассажир 1996 года рождения. Травмы получили водитель автобуса 1986 года рождения и пятеро пассажиров, в их числе восьмилетняя девочка и две 16-летние девушки.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ОМВД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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