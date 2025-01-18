https://ria.ru/20250118/dtp-1994322832.html
Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве
Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве - РИА Новости, 18.01.2025
Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве
На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:19:00+03:00
2025-01-18T02:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская возле дома 18 произошло ДТП - столкновение четырёх транспортных средств. В результате аварии пострадали 2 человека", - говорится в сообщении. В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что ДТП произошло на ТТК. Отмечается, что движение в первой и второй полосе в сторону Тульской эстакады затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве
МВД: два человека пострадали в ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская возле дома 18 произошло ДТП - столкновение четырёх транспортных средств. В результате аварии пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что ДТП произошло на ТТК.
Отмечается, что движение в первой и второй полосе в сторону Тульской эстакады затруднено.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.