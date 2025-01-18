https://ria.ru/20250118/dtp-1994322832.html

Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве

Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве - РИА Новости, 18.01.2025

Два человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве

На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:19:00+03:00

2025-01-18T02:19:00+03:00

2025-01-18T02:19:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841585476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56e60cc5dc08c800eb1ed77a7ab380c0.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулось четыре автомобиля, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская возле дома 18 произошло ДТП - столкновение четырёх транспортных средств. В результате аварии пострадали 2 человека", - говорится в сообщении. В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что ДТП произошло на ТТК. Отмечается, что движение в первой и второй полосе в сторону Тульской эстакады затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250117/dtp-1994304903.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)