https://ria.ru/20250118/dogovor-1994363870.html

Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР

Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР - РИА Новости, 18.01.2025

Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР

Договоренности о проработке масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики достигнуты с ЦАР по итогам состоявшегося... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:37:00+03:00

2025-01-18T13:37:00+03:00

2025-01-18T14:04:00+03:00

экономика

москва

россия

цар

александр бикантов

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Договоренности о проработке масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики достигнуты с ЦАР по итогам состоявшегося визита в Москву президента этой страны Фостена Арканжа Туадеры, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. Президент Центральноафриканской Республики ранее заявил РИА Новости по итогам своего визита в Москву, что приглашает российских инвесторов оценить потенциал своей страны в сельском хозяйстве, животноводстве и других сферах. "Констатировано наличие широких возможностей для продвижения хозяйственного сотрудничества с охватом различных отраслей экономики ЦАР", - сообщил посол РФ Бикантов.По его словам, "достигнуты важные договоренности о проработке конкретных масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики и в иных сферах". Он также сообщил, что "в ближайшее время планируется проведение первого заседания совместной рабочей группы по развитию взаимодействия в торгово-экономической и иных профильных областях".

https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, россия, цар, александр бикантов