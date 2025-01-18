Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР
Посол Бикантов: РФ и ЦАР договорились о проработке капиталоемких проектов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Договоренности о проработке масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики достигнуты с ЦАР по итогам состоявшегося визита в Москву президента этой страны Фостена Арканжа Туадеры, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
Президент Центральноафриканской Республики ранее заявил РИА Новости по итогам своего визита в Москву, что приглашает российских инвесторов оценить потенциал своей страны в сельском хозяйстве, животноводстве и других сферах.
По его словам, "достигнуты важные договоренности о проработке конкретных масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики и в иных сферах".
Он также сообщил, что "в ближайшее время планируется проведение первого заседания совместной рабочей группы по развитию взаимодействия в торгово-экономической и иных профильных областях".
Межгосударственные отношения России и ЦАР
14 января, 00:18