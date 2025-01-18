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Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР - РИА Новости, 18.01.2025
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13:37 18.01.2025 (обновлено: 14:04 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/dogovor-1994363870.html
Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР
Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР - РИА Новости, 18.01.2025
Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР
Договоренности о проработке масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики достигнуты с ЦАР по итогам состоявшегося... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:37:00+03:00
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экономика
москва
россия
цар
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Договоренности о проработке масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики достигнуты с ЦАР по итогам состоявшегося визита в Москву президента этой страны Фостена Арканжа Туадеры, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. Президент Центральноафриканской Республики ранее заявил РИА Новости по итогам своего визита в Москву, что приглашает российских инвесторов оценить потенциал своей страны в сельском хозяйстве, животноводстве и других сферах. "Констатировано наличие широких возможностей для продвижения хозяйственного сотрудничества с охватом различных отраслей экономики ЦАР", - сообщил посол РФ Бикантов.По его словам, "достигнуты важные договоренности о проработке конкретных масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики и в иных сферах". Он также сообщил, что "в ближайшее время планируется проведение первого заседания совместной рабочей группы по развитию взаимодействия в торгово-экономической и иных профильных областях".
https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html
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экономика, москва, россия, цар, александр бикантов
Экономика, Москва, Россия, ЦАР, Александр Бикантов
Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР

Посол Бикантов: РФ и ЦАР договорились о проработке капиталоемких проектов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Договоренности о проработке масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики достигнуты с ЦАР по итогам состоявшегося визита в Москву президента этой страны Фостена Арканжа Туадеры, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
Президент Центральноафриканской Республики ранее заявил РИА Новости по итогам своего визита в Москву, что приглашает российских инвесторов оценить потенциал своей страны в сельском хозяйстве, животноводстве и других сферах.
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"Констатировано наличие широких возможностей для продвижения хозяйственного сотрудничества с охватом различных отраслей экономики ЦАР", - сообщил посол РФ Бикантов.
По его словам, "достигнуты важные договоренности о проработке конкретных масштабных и капиталоемких проектов в областях транспорта, сельского хозяйства, энергетики и в иных сферах".
Он также сообщил, что "в ближайшее время планируется проведение первого заседания совместной рабочей группы по развитию взаимодействия в торгово-экономической и иных профильных областях".
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ЭкономикаМоскваРоссияЦАРАлександр Бикантов
 
 
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