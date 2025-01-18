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Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение - РИА Новости, 18.01.2025
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:31:00+03:00
2025-01-18T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Часов Яр, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, уничтожено четыре автомобиля, а также склад боеприпасов.
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Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение
МО РФ: ВС России улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 245 военных