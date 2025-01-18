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Бойцы группировки "Центр" освободили Петропавловку в ДНР
Бойцы группировки "Центр" освободили Петропавловку в ДНР - РИА Новости, 18.01.2025
Бойцы группировки "Центр" освободили Петропавловку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:21:00+03:00
2025-01-18T12:21:00+03:00
2025-01-18T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группировки "Центр" освободили Петропавловку в ДНР
МО РФ: Подразделения группировки войск "Центр" освободили Петропавловку в ДНР