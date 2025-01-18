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Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/dnepr-1994352105.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области - РИА Новости, 18.01.2025
Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 33 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:46:00+03:00
2025-01-18T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 18 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 33 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 9 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збурьевка, Каховка, Каиры, Алешки, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20250118/rogov-1994329054.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара по левому берегу Днепра

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 33 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 9 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збурьевка, Каховка, Каиры, Алешки, Казачьи Лагеря.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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