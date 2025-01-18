https://ria.ru/20250118/dnepr-1994352105.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области - РИА Новости, 18.01.2025

Источник: ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара в Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 33 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:46:00+03:00

2025-01-18T11:46:00+03:00

2025-01-18T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 18 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 33 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 9 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збурьевка, Каховка, Каиры, Алешки, Казачьи Лагеря.

https://ria.ru/20250118/rogov-1994329054.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины