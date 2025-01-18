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Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации - РИА Новости, 18.01.2025
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Шоубиз
 
13:09 18.01.2025 (обновлено: 14:01 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/buynov-1994361522.html
Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации
Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации - РИА Новости, 18.01.2025
Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации
Народный артист РФ Александр Буйнов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, отметив, что чувствует себя блестяще. РИА Новости, 18.01.2025
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шоубиз
новости культуры
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москва
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, отметив, что чувствует себя блестяще."Чувствую себя блестяще. Не спешите меня хоронить - у нас есть ещё дела: дети и просто хочется пожить", - сказал собеседник агентства.Кроме того, концертный директор артиста Сергей Пудовкин отметил в разговоре с РИА Новости, что Буйнов "практически в прямом эфире" постоянно появляется в соцсетях в прекрасном настроении."Более того, невзирая на наличие снегоуборочной машинки, самостоятельно убрал весь снег, не только со своего участка, но и очистил совместную дорогу для машин", - добавил он.Также, по словам Пудовкина, Буйнов активно готовится к большому юбилейному концерту, который пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 6 апреля."Огромный красивый концерт. Времени болеть нет ни секунды", - подчеркнул он.Ранее в Telegram-каналах писали о том, что Буйнова экстренно прооперировали в Москве. Якобы певец травмировал позвоночник.
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новости культуры, александр буйнов, москва, государственный кремлевский дворец, сергей пудовкин
Шоубиз, Новости культуры, Александр Буйнов, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Сергей Пудовкин
Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Буйнов: чувствую себя блестяще, времени болеть нет ни секунды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Александр Буйнов
Певец Александр Буйнов - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, отметив, что чувствует себя блестяще.
«
"Чувствую себя блестяще. Не спешите меня хоронить - у нас есть ещё дела: дети и просто хочется пожить", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, концертный директор артиста Сергей Пудовкин отметил в разговоре с РИА Новости, что Буйнов "практически в прямом эфире" постоянно появляется в соцсетях в прекрасном настроении.
«
"Более того, невзирая на наличие снегоуборочной машинки, самостоятельно убрал весь снег, не только со своего участка, но и очистил совместную дорогу для машин", - добавил он.
Также, по словам Пудовкина, Буйнов активно готовится к большому юбилейному концерту, который пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 6 апреля.
"Огромный красивый концерт. Времени болеть нет ни секунды", - подчеркнул он.
Ранее в Telegram-каналах писали о том, что Буйнова экстренно прооперировали в Москве. Якобы певец травмировал позвоночник.
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