https://ria.ru/20250118/buynov-1994361522.html

Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации - РИА Новости, 18.01.2025

Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Народный артист РФ Александр Буйнов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, отметив, что чувствует себя блестяще. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:09:00+03:00

2025-01-18T13:09:00+03:00

2025-01-18T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, отметив, что чувствует себя блестяще."Чувствую себя блестяще. Не спешите меня хоронить - у нас есть ещё дела: дети и просто хочется пожить", - сказал собеседник агентства.Кроме того, концертный директор артиста Сергей Пудовкин отметил в разговоре с РИА Новости, что Буйнов "практически в прямом эфире" постоянно появляется в соцсетях в прекрасном настроении."Более того, невзирая на наличие снегоуборочной машинки, самостоятельно убрал весь снег, не только со своего участка, но и очистил совместную дорогу для машин", - добавил он.Также, по словам Пудовкина, Буйнов активно готовится к большому юбилейному концерту, который пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 6 апреля."Огромный красивый концерт. Времени болеть нет ни секунды", - подчеркнул он.Ранее в Telegram-каналах писали о том, что Буйнова экстренно прооперировали в Москве. Якобы певец травмировал позвоночник.

https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html

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Ольга Фомченкова

новости культуры, александр буйнов, москва, государственный кремлевский дворец, сергей пудовкин