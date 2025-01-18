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Блинкен назвал "несвободными" предстоящие выборы президента Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2025
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03:02 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/blinken-1994324324.html
Блинкен назвал "несвободными" предстоящие выборы президента Белоруссии
Блинкен назвал "несвободными" предстоящие выборы президента Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2025
Блинкен назвал "несвободными" предстоящие выборы президента Белоруссии
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "несвободными" предстоящие президентские выборы в Белоруссии. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T03:02:00+03:00
2025-01-18T03:02:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
энтони блинкен
александр лукашенко
олег гайдукевич
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "несвободными" предстоящие президентские выборы в Белоруссии. "Выборы президента Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми", - заявил Блинкен, указав в качестве причины "текущую обстановку". Его слова приводит официальный сайт госдепартамента США. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250118/uslovie-1994319841.html
https://ria.ru/20250108/lukashenko-1992840955.html
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в мире, белоруссия, сша, энтони блинкен, александр лукашенко, олег гайдукевич
В мире, Белоруссия, США, Энтони Блинкен, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич
Блинкен назвал "несвободными" предстоящие выборы президента Белоруссии

Блинкен назвал несвободными предстоящие президентские выборы в Белоруссии

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "несвободными" предстоящие президентские выборы в Белоруссии.
"Выборы президента Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми", - заявил Блинкен, указав в качестве причины "текущую обстановку". Его слова приводит официальный сайт госдепартамента США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине
01:20
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в Белоруссии не получится
8 января, 19:00
 
В миреБелоруссияСШАЭнтони БлинкенАлександр ЛукашенкоОлег Гайдукевич
 
 
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